Coronavirus : 798 cas actifs Covid-19 au Gabon et un patient admis en réanimation

Alors la pandémie de coronavirus a franchi 30 millions de victimes dans le monde, au Gabon elle continue d’être en totale régression. Selon décompte effectué hier par les autorités sanitaires gabonaises, le pays a enregistré 24 nouveaux cas Covid-19 en 48h contre les 11 déclarés lundi. Le Gabon ne compte ainsi que 8 678 cas déclarés depuis le 12 mars. Alors que le pays pouvait se vanter vendredi dernier de n’avoir plus aucun patient en réanimation, un nouveau patient y a été admis entre lundi et mercredi.

Le Gabon veut rester prudent quand à un éventuel déconfinement de la population toujours sous couvre-feu dès 20h. Au 16 septembre, le pays n’a tout de même dénombré que 24 nouveaux cas Covid-19 contre les 11 enregistrés le 14 septembre. Ces dernières 48h, ce sont pas moins de 4 065 tests qui ont été réalisés dans 3 des 9 provinces du pays où seules deux d’entre elles ont eu des cas positifs au Covid-19.

Coronavirus Afrique Gabon Pandémie de COVID-19 au Gabon et dans le monde

Données mises à jour il y a 5 heures Monde 30 118 442 946 599 21 858 654 Nombre de cas Nombre de morts Guéries Gabon 8 678 (+24) 53(+0) 7 827 (+42) Afrique 1 353 232 32 570 1 097 226 Europe 4 064 266 212 493 2 244 361 Cameroun 20 009 415 18 837 Centrafrique 4 749 62 1 825 Congo 3 664 58 1 589 Guinée équatoriale 4 996 83 4 490 RD Congo 10 390 264 9 756 Tchad 1 083 80 938 France 373 911 30 910 89 059 Etats-Unis 6 678 149 198 148 3 950 599 Chine 85 184 4 634 80 399 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries.

La répartition de ces nouveaux cas est la suivante : Estuaire (18 nouveaux cas sur 3 970 prélèvements à Libreville) et Haut-Ogooué (6 nouveaux cas sur 89 prélèvements effectués à Franceville et Moanda). Les 6 prélèvements effectués dans le Moyen-Ogooué et sa capitale Lambaréné, se sont révélés négatifs à la pandémie de coronavirus.

Au 16 septembre outre ces 24 nouveaux cas Covid-19, le Gabon a enregistré 42 nouvelles guérisons soit 7 827 en tout. Le pays dénombre au total 8 678 cas testés positifs depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas actifs de la pandémie dans le pays est désormais en dessous de la barre des 800 cas pour se situer à 798 cas. Par contre, un patient de plus a été hospitalisé soit 6 au total et un autre a été admis en réanimation.

La situation épidémiologique par province est la suivante au 16 septembre :