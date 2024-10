Le CHR de Port-Gentil se dote d’équipements médicaux pour améliorer la prise en charge des patients

Le Centre hospitalier régional (CHR) de Port-Gentil a officialisé ce lundi l’acquisition d’une série d’équipements médicaux de pointe, comprenant des scopes de dernière génération, des seringues électriques, 6400 seringues simples et des fontaines à eau. Ces acquisitions visent à améliorer les conditions de prise en charge des patients.

Il aura fallu un an et demi au directeur de l’hôpital régional de N’tchéngué, Dr Jonas Mboumba, pour répondre aux besoins exprimés par ses collègues concernant le manque d’équipement médical. Aujourd’hui, cette collaboration a porté ses fruits avec l’acquisition de plusieurs scopes de dernière génération, capables de surveiller en permanence les paramètres vitaux des patients, comme le rythme cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang, ou encore la tension artérielle. Parmi ces nouveaux équipements figurent également 6400 seringues simples, en plus d’autres matériels essentiels.

Une autre vue des équipements

« L’hôpital régional de N’tchéngué souffrait d’un déficit énorme en ce genre de matériel dans les services critiques comme la réanimation, le bloc opératoire et les urgences. Ce problème est désormais résolu », a déclaré Dr Mboumba. Dans l’optique de rendre le CHR de Port-Gentil plus performant, la direction a également investi dans des seringues électriques. Ces dispositifs médicaux sont conçus pour administrer de petites quantités de médicaments avec une grande précision, sur une période prolongée. « Ces seringues électriques nous permettent d’administrer des traitements cruciaux avec une grande exactitude. Nous mettons un point d’honneur à améliorer les conditions médicales et l’accueil des patients », a-t-il ajouté.

Il y a un an, le CHR de Port-Gentil faisait face à un plateau technique fortement dégradé. La direction générale a su redresser la situation grâce à une politique de recouvrement optimisée et une gestion financière équilibrée. « Depuis notre arrivée, nous avons constaté de nombreuses difficultés, notamment aux urgences. Ce don de matériel de pointe, similaire à celui utilisé dans les hôpitaux des pays développés, va renforcer nos capacités de prise en charge », a affirmé Dr Mboumba.

L’amélioration continue de l’offre de soins reste une priorité pour le CHR de Port-Gentil. L’établissement s’efforce de répondre aux besoins croissants de la population en modernisant ses équipements et en introduisant de nouvelles technologies médicales. La direction aspire également à renforcer sa mission d’enseignement, en formant de manière innovante les professionnels de santé. Grâce à ces actions, l’équipe dirigeante ambitionne de positionner le CHR de Port-Gentil comme un acteur majeur de la santé au Gabon, offrant des soins de qualité accessibles à tous.