Coronavirus : 884 cas actifs Covid-19 et plus aucun patient en réanimation au Gabon

La pandémie de coronavirus est décidément en voie d’être éradiquée au Gabon. Selon les chiffres communiqués vendredi par les autorités sanitaires, le nombre de nouveaux cas continue d’être en forte baisse. Seules 22 personnes sur les 4 005 tests effectués entre le 9 et 11 septembre se sont avérées positifs au Covid-19. Une prouesse pour le pays qui compte au total 8 643 cas de la pandémie et qui se vante de tester massivement sa population.

Coronavirus Afrique Gabon Pandémie de COVID-19 au Gabon et dans le monde

Données mises à jour il y a 8 heures Monde 28 985 646 925 301 20 855 591 Nombre de cas Nombre de morts Guéries Gabon 8 643 (+22) 53(+0) 7 706 (+88) Afrique 1 353 232 32 570 1 097 226 Europe 4 064 266 212 493 2 244 361 Cameroun 20 009 415 18 837 Centrafrique 4 749 62 1 825 Congo 3 664 58 1 589 Guinée équatoriale 4 996 83 4 490 RD Congo 10 390 264 9 756 Tchad 1 083 80 938 France 373 911 30 910 89 059 Etats-Unis 6 678 149 198 148 3 950 599 Chine 85 184 4 634 80 399 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries.

La répartition de ces nouveaux cas est la suivante : Haut-Ogooué (11 nouveaux cas sur 64 prélèvements), Estuaire (9 nouveaux cas sur 3 848 prélèvements à Libreville) et Ogooué-Maritime (2 nouveaux cas sur 11 prélèvements à Port-Gentil). Les deux autres provinces testées sans aucun résultat positif sont : le Moyen-Ogooué (73 prélèvements à Lambaréné) et l’Ogooué-Ivindo (9 prélèvements à Makokou).

Au 11 septembre outre ces 22 nouveaux cas Covid-19, le Gabon a enregistré 88 nouvelles guérisons. Le pays dénombre au total 8 643 cas testés positifs depuis le début de la pandémie. Il n’y a ainsi plus que 884 cas actifs de la pandémie dans le pays et seulement encore 5 patients hospitalisés pour cause de coronavirus dans les structures hospitalières du Gabon.

La situation épidémiologique par province est la suivante au 11 septembre :