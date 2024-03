Une opposante gabonaise menacée de prison en cas de retour au Gabon

Une menace d’incarcération a été proférée à l’encontre de Nelly Ngabima, alias Princesse de Souba, une opposante gabonaise, par Judes Bertrand Mekame Mba, un ancien conseiller de Jean Ping et désormais proche et fervent défenseur de la junte militaire gabonaise le CTRI.

Un récent événement a mis en lumière les tensions politiques persistantes au Gabon, où un ancien conseiller de Jean Ping, Judes Bertrand Mekame Mba, désormais proche de la junte au pouvoir, a proféré des menaces d’incarcération à l’encontre d’une opposante gabonaise. Cette escalade inquiétante soulève des questions sur la liberté d’expression et la répression politique dans le pays.

Les menaces contre Nelly Ngabima, alias Princesse de Souba

Judes Bertrand Mekame Mba, soutien très fervent du CTRI et ayant des liens avec certains de ses membres, a récemment diffusé une vidéo dans laquelle il a clairement menacé Madame Nelly Ngabima, également connue sous le pseudonyme de Princesse de Souba. Dans cette vidéo, il a déclaré : « Toi princesse de Souba le jour où tu remettras les pieds au Gabon saches que moi je vais te faire arrêter. Je vais te prouver que moi je travaille pour le CTRI (…) J’espère que tu as suffisamment d’argent pour vivre à l’étranger et de ne pas venir au Gabon parce que le jour où tu débarques moi Judes [Bertrand Mekame Mba ] je te ferai enfermer », exprimant ainsi son intention de la faire emprisonner dès son retour au Gabon. Ses menaces ont été motivées par les critiques de Nelly Ngabima envers les autorités en place, notamment Brice Oligui Nguema, le nouvel homme fort du Gabon dont Judes Betrand Mekame Mba est un fervent défenseur.

Fait curieux, Judes Bertrand Mekame Mba a vécu la nuit d’horreur du 30 août 2016 lorsque l’armée menée par la Garde Républicaine avait attaqué le Quartier Général de Jean Ping à Libreville faisant plusieurs morts...

Inquiétudes

Depuis le coup d’État militaire de 2023 qui a renversé Ali Bongo et porté au pouvoir le général Brice Clotaire Oligui Nguema, les tensions politiques au Gabon sont exacerbées. Les critiques à l’égard de ce régime sont souvent réprimées, comme en témoigne cette menace de prison contre une opposante.

Les propos de M. Mekame Mba suscitent des inquiétudes quant à la liberté d’expression au Gabon. Son lien étroit avec la junte militaire et le manque de réaction du CTRI à ses menaces laissent penser que de telles pratiques pourraient être tolérées, voire encouragées, par le gouvernement en place.

Cette affaire met en lumière les défis persistants auxquels sont confrontées les libertés civiques au Gabon. Alors que l’on croyait l’époque des intimidations liées aux positions politiques critiques envers le régime terminée avec la chute d’Ali Bongo, il apparaît que ces pratiques perdurent avec, dans certains cas comme celui-ci, de nouveaux acteurs.