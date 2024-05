Dialogue national : les mesures fortes pour la protection des valeurs culturelles gabonaises

Le Dialogue national inclusif d’avril a également porté une attention particulière à la culture gabonaise, aux valeurs traditionnelles et à la médecine ancestrale. Les commissaires ont plaidé en faveur d’un engagement fort pour la préservation et la promotion du riche patrimoine culturel du Gabon. Parmi les mesures phares figurent la tenue des États Généraux de la Culture, la création des Palais de la Culture, la valorisation des langues locales, et la mise en place du Haut Conseil des Rites et Traditions du Gabon (HCRTG).

La culture a occupé une place centrale dans les délibérations qui se sont déroulées du 2 au 30 avril à Libreville. Dans une volonté de dynamiser la politique culturelle du pays, les commissaires ont recommandé l’organisation des États Généraux de la Culture ainsi que l’institution d’une fête nationale annuelle dédiée aux rites et traditions gabonaises. Ces initiatives visent à célébrer et à renforcer l’identité culturelle du Gabon. Domaine Résolutions Organisation culturelle - Organiser les États Généraux de la Culture

Instituer une fête nationale annuelle des rites et traditions du Gabon

Créer un Haut Conseil des Rites et Traditions du Gabon (HCRTG) Infrastructures culturelles - Construction de Palais des cultures (Libreville), centres culturels (Provinces) et musées (Provinces) Promotion des langues et traditions - Valoriser les langues locales

Instaurer une journée civique ou citoyenne obligatoire

Réécrire l’histoire générale du Gabon en tenant compte des spécificités culturelles Industries culturelles et créatives - Créer une agence nationale de financement et de développement de la Culture et des Arts

Mettre en place une plateforme numérique dédiée à la musique gabonaise

Soutenir la participation des artistes gabonais aux événements culturels internationaux Protection du patrimoine culturel - Identifier et octroyer un statut juridique aux forêts sacrées

Restaurer les chefferies traditionnelles

Rebaptiser les infrastructures par des noms locaux Médecine traditionnelle - Restructurer et revaloriser l’Institut de Pharmacopée et de Médecine Traditionnelle (IPHAMETRA)

Redynamiser la filière de médecine traditionnelle dans les facultés de médecine

Créer des unités de recherche et de soins de médecine traditionnelle dans les centres hospitaliers Protection des droits d’auteurs - Promouvoir le respect des droits d’auteurs par la conception d’une charte de bonnes pratiques

Mettre en place une brigade de contrôle et de lutte contre la piraterie

Mettre en place des mécanismes de perception des droits d’auteurs sur la diffusion des œuvres dans les espaces publics Une attention particulière a été accordée à la protection des valeurs traditionnelles, notamment par la création du Haut Conseil des Rites et Traditions du Gabon. Cette institution vise à valoriser les rites ancestraux tout en interdisant leur stigmatisation, favorisant ainsi le respect et la préservation des traditions locales. En outre, des mesures ont été proposées pour revitaliser les industries culturelles et créatives, telles que la création d’une agence nationale de financement et de développement de la Culture et des Arts. Ces efforts visent à soutenir les artistes locaux, à promouvoir la diversité culturelle et à renforcer l’économie créative du Gabon. Le Dialogue National Inclusif témoigne ainsi de l’engagement du Gabon à protéger et à promouvoir son riche patrimoine culturel, tout en investissant dans le développement durable de ses industries culturelles et créatives. Ces conclusions marquent une étape importante dans la consolidation de l’identité culturelle et dans la promotion du secteur culturel gabonais tant sur le plan national qu’international.