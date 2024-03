Un leader syndical gabonais introuvable après une audience avec le gouvernement de la transition

La communauté syndicale gabonaise est sous le choc après la disparition inquiétante du vice-président de Dynamique Unitaire (DU), Alain Mouagouadi. Cette nouvelle a été confirmée par le Président intérimaire de la DU, Roger Abessolo, qui a déclaré que M. Mouagouadi est introuvable depuis la nuit précédente.

Selon les informations fournies par M. Abessolo, la disparition du syndicaliste a été signalée par son épouse, qui a informé les membres de la Dynamique Unitaire que son mari n’était pas rentré chez eux dans la nuit. Cette situation a suscité une profonde inquiétude au sein du syndicat, et des recherches ont été entreprises pour retrouver M. Mouagouadi.

Le leader syndical porté disparu

« Après notre rencontre avec madame le ministre de la Fonction publique, nous nous sommes séparés, et sa femme nous a appelés pour nous dire que son époux n’était pas rentré de la nuit », a expliqué M. Abessolo lors d’un entretien téléphonique avec la rédaction d’Info241. « Nous avons fouillé tous les commissariats, chez les parents. Il n’y est pas », nous a confié le premier responsable de DU.

Face à cette situation préoccupante, les membres de Dynamique Unitaire ont tenu une assemblée générale ce samedi à l’école publique Martine Oulabou de Libreville. L’épouse de M. Mouagouadi était également présente lors de cette réunion, témoignant de l’angoisse et de l’incertitude qui règnent au sein du syndicat.

La disparition de M. Mouagouadi est un coup dur pour la Dynamique Unitaire, qui perd un membre clé de son leadership. Les circonstances de sa disparition demeurent floues, et les autorités locales ont été alertées afin d’aider à retrouver M. Mouagouadi en toute sécurité.

Dans l’attente de nouveaux développements, Dynamique Unitaire et la communauté syndicale dans son ensemble restent en état de vigilance, espérant que M. Mouagouadi sera retrouvé sain et sauf et que toute la lumière sera faite sur cette disparition mystérieuse.