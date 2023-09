Transition au Gabon : le médiateur de la CEEAC reçu en audience par Brice Oligui Nguema

Après la suspension du Gabon de plusieurs institutions africaines dont la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) suite au coup d’Etat du 30 août, les signes de décrispation sont déjà perceptibles. Ce mardi, le président de la transition le général Brice Oligui Nguema a reçu en audience au palais présidentiel de Libreville, le médiateur désigné par la CEEAC, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra.

Six jours après la prise de pouvoir salvatrice de l’armée au Gabon qui a renversé le régime d’Ali Bongo, le rétablissement des liens avec les instances sous-régionales s’active. C’est dans ce cadre que le président Faustin-Archange Touadéra a été reçu en audience hier au palais présidentiel par le nouvel homme fort du Gabon le général Brice Oligui Nguema.

En mission pour la CEEAC

Une mission de 48h en vue « d’engager des pourparlers » avec « tous les acteurs gabonais et les partenaires du pays » pour assurer « un retour rapide à l’ordre constitutionnel », a précisé le président centrafricain mandaté. La CEEAC ayant par là pris acte du renversement d’Ali Bongo dont la famille dirigeait le pays de main de fer depuis plus d’un demi-siècle de père en fils.

Une vue de l’audience d’hier entre les militaires et la délégation sous-régionale

Selon le communiqué de la présidence centrafricaine, "Si le Comité de la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) a exprimé par la voix de son Président Brice Oligui Nguema sa ferme volonté de remettre de l’ordre dans les institutions de la République avant de mettre fin à la Transition, il n’a cependant pas donné un délai pour la durée de la transition".

Normalisation des relations

Faustin-Archange Touadér est arrivé au Gabon le 5 septembre en tant que facilitateur désigné par la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). La veille, l’organisation régionale avait suspendu l’adhésion du Gabon. Et lors du sommet de la CEEAC du 1er septembre, le président centrafricain a été mandaté par ses pairs pour négocier avec les militaires afin de rétablir l’ordre constitutionnel au Gabon dans les plus brefs délais.

Créée en 1983, la CEEAC regroupe aujourd’hui l’Angola, le Burundi, le Cameroun, la République du Congo, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Gabon, le Tchad, la Guinée équatoriale, le Rwanda et Sao Tomé-et-Principe. En 2000, ses pays membres ont signé un accord pour mettre en place le mécanisme de le Copax, un mécanisme de coopération en matière de défense et de consolidation de la paix, et de sécurité au sein de la communauté.