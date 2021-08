Transfert : Lionel Messi s’engage officiellement avec le PSG pour deux ans

L’attaquant argentin Lionel Messi s’est engagé officiellement avec le PSG pour une durée de deux ans, assorti d’une option pour une saison supplémentaire, a annoncé mardi soir le club parisien sur ses réseaux sociaux. C’est désormais officiel après une journée marathon pour le sextuple ballon d’or, qui est arrivé dans la capitale parisienne en milieu d’après-midi. La « Pulga » portera le numéro 30.

Après avoir satisfait à la visite médicale passée à l’hôpital américain de Neuilly, l’ancien barcelonais a signé son contrat avec le club parisien. « Je suis impatient de débuter un nouveau chapitre de ma carrière à Paris (…). Le Club et sa vision sont en parfaite adéquation avec mes ambitions. Je sais à quel point les joueurs et le staff sont talentueux ici. Je suis déterminé à construire, à leurs côtés, quelque chose de grand pour le Club et pour les fans. J’ai hâte de fouler la pelouse du Parc des Princes », a-t-il déclaré à la signature de son contrat, cité par le site officiel du PSG.

Les maillots « Messi » seront proposés à la vente dès mercredi matin dans toutes les boutiques officielles du club. Des centaines de fans se sont réunis à l’aéroport du Bourget, devant l’hôpital, ou encore devant son hôtel et aux abords du Parc des Princes espérant apercevoir la légende argentine, qui n’a pas manqué de les saluer en arborant un t-shirt « ici c’est Paris ».

« Je suis ravi que Lionel Messi ait choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain et nous sommes fiers de l’accueillir à Paris, avec sa famille. Il n’a pas caché sa volonté de continuer à évoluer au plus haut niveau et à remporter des trophées. L’ambition du Club est bien entendu identique. L’arrivée de Leo au sein de notre équipe de classe mondiale confirme la pertinence et la réussite de notre recrutement. Avec notre remarquable entraineur et son staff, je suis impatient de voir notre équipe marquer l’histoire pour tous nos supporters à travers le monde », s’est quant à lui réjoui le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

Une conférence de presse se tiendra mercredi à 11 heures au Parc des Princes pour présenter officiellement la nouvelle recrue parisienne.