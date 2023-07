Taximan agressé à la machette à Libreville : l’auteur des faits enfin mis aux arrêts

La police gabonaise vient de mettre hors d’état de nuire un criminel notoire qui arpentait les rues de la capitale Libreville. Il s’agit d’un compatriote d’une vingtaine d’années, Yoann Oyama ’’Yagami’’, auteur d’une violente agression à la machette dans la nuit du 1er au 2 juillet. L’agresseur toujours sur l’emprise de stupéfiants a été mis aux arrêts ce vendredi, a dit ne pas regretter ses actes.

Suite aux vidéos relayées sur les réseaux sociaux montrant un taximan à terre baignant dans son sang après une agression à la machette, la réaction des autorités gabonaises ne s’est pas faite attendre. Le bandit à été stoppé dans sa course. Le mis en cause est Yoann Oyama. Il serait l’agresseur à la machette du taximan blessé gravement au niveau de la station de pompage du lycée national Léon Mba.

Yoann Oyama dit ne pas regretter ses actes

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 1er au 2e juillet aux environs de 2h. Un taximan pour avoir garé suite à une panne mécanique, a croisé le chemin ce jour-là de Yoann Oyama qui patrouille très souvent dans les environs. Muni de deux machettes soigneusement dissimulées dans son pantalon, celui qu’on appelle ’’Yagami’’, les aurait sorties pour infliger à sa victime du jour, plusieurs coups le long du corps. Sa victime baignant dans une marre de sang, a été emmené à l’hôpital par des personnes de bonne volonté. Le présumé agresseur dit ne pas regretter les faits.

« Non je ne regrette aucun acte que j’ai posé. Je suis très conscient de ce que je fait », a-t-il précisé à la presse lors de son interpellation. Au cours de celle-ci, il a été pris avec plusieurs bonbons de chanvre indien et la modique somme de 26 000 FCFA qu’il aurait dérobée à sa victime après son acte crapuleux. « J’ai pris 26 000 FCFA et je ne regrette rien », a-t-il rajouté. Présentant des troubles comportementaux certainement dus à la consommation des stupéfiants, ce repris de justice sera présenté devant le procureur de la République pour répondre de ses actes.