Libreville : Un taximan frôle la mort après avoir reçu plusieurs coups de machette d’un bandit

Un chauffeur de taxi a échappé à une mort certaine aux environs de 2h du matin dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet à Libreville, aux abords de la plage du lycée national Léon Mba. Son agresseur lui a asséné plusieurs coups de machette le long du corps. Son pronostic vital est engagé.

C’est une scène digne d’un film d’action à la James Bond qui s’est déroulée dans la nuit de samedi à dimanche à Libreville. Un taximan dont l’identité n’a pas été dévoilée, âgé de plus de trente ans, pour une panne mécanique due à un cardan défectueux, a décidé de passer la fin de la soirée dans son véhicule afin d’attendre la journée pour régulariser sa situation mécanique. C’était sans se douter du pire qui rôdait autour de lui.

Une agression barbare

Il faisait environs 5 heures du matin lorsqu’un voyou non identifié armé d’une machette très bien limée, l’aurait pris pour cible. Face à sa proie, le bandit de grand chemin qui selon les populations roderait très souvent là, aurait asséné plusieurs coups de machette à sa victime. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on pouvait voir le bras droit de la victime sectionné, tout comme son oreille droite. Baignant dans une marre de sang, elle n’a aucun autre choix si ce n’était que de se soumettre à la volonté de Dieu le créateur du ciel et de la terre.

La banquette ensanglantée du véhicule de la victime

« Aïe Jésus, aïe papa », disait le taximan dans une marre de sang allongé sur les pavés de la station d’essence du Radisson. Des cris de détresse qui ont pu retenir l’attention de plus d’un. Dans ce crime rien n’a été épargné au point où la banquette arrière où il était confortablement allongé, était pleine de sang tout comme les portières du véhicule etc. Gisant à même le sol sur des blocs de pavés, le taximan a perdu beaucoup de sang.

L’agresseur appréhendé

Joint au téléphone, un de ses frères s’est dépêché sur les lieux afin de l’emmener avec des personnes de bonne volonté dans une structure sanitaire adéquate. Ce, afin qu’il reçoive des soins appropriés. Fort heureusement que le bandit de grand chemin a été interpellé par les éléments de la police judiciaire. « Les recherches menées par les enquêteurs de l’état-major des polices d’investigation judiciaires ont permis l’attestation ce jour, le 2 juillet 2023, de l’auteur présumé de ces faits qui ont été rendus publics à travers des vidéos et photos amateurs diffusées sur les réseaux sociaux », a fait savoir le commandement en chef des forces de police nationale.

La victime gisant dans une marre de sang

Des âmes sensibles affirment même que le criminel présumé sillonnerait régulièrement les lieux, avec une machette toujours cachée derrière le dos. Aussi, son interpellation a été rendue possible grâce notamment aux caméras de surveillance disposées sur l’immeuble qui abrite les locaux de l’Union européenne en face de la station. « Les forces de police nationale invitent toute personne qui aurait été récemment victime aux abords de ladite plage, à se présenter au service des affaires criminelles de l’état-major des polices d’investigation judiciaire, ou contactez le centre de commandement de la police aux numéros ci-dessous pour les nécessités de l’enquête : 074.18.12.12 où par WhatsApp au 065.81.81.81 », conclut le communiqué des Forces de police nationale.