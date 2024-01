Sylvia Bongo et son fils Noureddin exfiltrés de la prison centrale de Libreville ?

C’est l’information donnée ce jeudi par l’hebdomadaire Jeune Afrique qui a provoqué un séisme d’inquiétudes dans tout le Gabon. Le média, réputé pour sa proximité avec les palais présidentiels africains, affirme que les deux proches de l’ancien président renversé par l’armée gabonaise ont finalement quitté la prison centrale de Libreville pour une résidence tenue secrète dans la capitale.

Cette information a toutefois été démentie par la présidence gabonaise, citée par des médias, même si une photo illustrant la situation a été publiée. Une crise qui met à rude épreuve la communication judiciaire, gouvernementale, et même présidentielle, sur un dossier aussi brûlant et tabou pour les nouvelles autorités gabonaises. Ces dernières ont présenté les deux membres de cette famille comme de véritables délinquants financiers, en plus d’être des faussaires.

Que se passe-t-il à la prison de Gros Bouquet, également appelée « Sans famille », pour que les deux personnes les plus criminalisées de l’ancien régime Bongo y soient exfiltrées ? C’est la question qui taraude depuis ce matin de nombreux Gabonais. Selon toute vraisemblance, Sylvia et Noureddin auraient été exfiltrés, selon les informations de Jeune Afrique, bien informé de ce type de scoop palatial.

Selon l’hebdomadaire, Noureddin, incarcéré le 19 septembre, puis sa mère le 12 octobre, aurait effectivement quitté la prison pour une résidence huppée de la capitale gabonaise. On ignore s’il s’agit d’une opération judiciaire conforme au droit gabonais ou s’il s’agit d’une nouvelle prison dorée pour les deux personnalités accusées de divers maux, dont celui d’avoir été les maîtres du pays à la place d’Ali Bongo après son AVC survenu le 24 octobre 2018.

Il est donc crucial d’obtenir des éclaircissements des autorités gabonaises sur cette exfiltration discrète de la prison. De nombreux citoyens souhaiteraient également que le parquet de Libreville communique de manière transparente sur la présence ou non des deux personnalités du régime dans les geôles gabonaises. Les prochaines heures devraient nous édifier sur cette situation, car une photo circule actuellement montrant les deux personnalités posant ensemble dans une maison.