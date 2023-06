Sénégal : 9 morts dans des troubles après la condamnation du principal opposant de Macky Sall

La peine de deux ans de prison pour “corruption de la jeunesse” prononcée jeudi à l’encontre du candidat déclaré à la présidentielle de 2024,Ousmane Sonko, a plongé une bonne partie du pays dans le chaos. Ousmane Sonko étant le principal opposant au président Macky Sall. Des violences qui auraient fait au moins 9 morts.

A l’annonce de la condamnation, des heurts mortels ont éclaté jeudi à Dakar et dans plusieurs villes du pays entre la police antiémeute et des partisans d’Ousmane Sonko. Dans la soirée, plusieurs réseaux sociaux et plateformes de messagerie, dont WhatsApp, subissaient de sérieuses restrictions d’accès.

« Peuple sénégalais, arrêtez toute activité et descendez dans la rue pour faire face aux dérives dictatoriales et sanguinaires du régime de Macky Sall jusqu’à son départ de la tête de l’Etat », a lancé le parti dirigé par Sonko dans un communiqué. « Ce verdict sur commande est l’ultime étape du complot ourdi par Macky Sall et ses sbires à l’encontre du principal opposant de ce pays Ousmane Sonko », a mis en exergue le bureau politique pour motiver l’appel à la mobilisation.