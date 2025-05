SEEG : Steeve Saurel Legnongo reconduit à la tête de l’entreprise après l’administration provisoire

Le Conseil des ministres tenu ce vendredi 30 mai a décidé de reconduire Steeve Saurel Legnongo au poste d’Administrateur directeur général de la SEEG, marquant ainsi sa confirmation à la tête de l’entreprise après avoir dirigé l’administration provisoire de la société durant près de six mois. Dans le même élan, Léon Méviane a été désigné président du conseil d’administration.

Cette décision intervient deux jours après la fin officielle de l’administration provisoire de la SEEG, intervenue le 28 mai, et marque un retour formel de la société d’État dans le giron du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS), son actionnaire de référence. La reconduction de Legnongo semble acter la volonté du gouvernement et du FGIS de capitaliser sur la stabilité managériale engagée depuis décembre dernier, malgré un contexte opérationnel difficile.

En place depuis 6 mois

Nommé le 19 décembre 2024 en remplacement de Jean Liévin Idoundou Manfoumbi — débarqué après seulement 110 jours à la tête de la SEEG — Steeve Saurel Legnongo avait alors été chargé de redresser une entreprise en grande difficulté, fragilisée par des coupures fréquentes d’électricité et une gestion contestée. Son bilan à la tête de l’administration provisoire, bien qu’encore mitigé au vu des nombreuses pannes récentes survenues dans le Grand Libreville, semble avoir convaincu les autorités de prolonger son mandat.

Ancien cadre de Parthénon Finance, Steeve Saurel Legnongo possède une riche expérience dans la gestion d’entreprises. Il a notamment été directeur du contrôle permanent et de la conformité au sein de BGFIBank, avant de passer par la BGD, puis Pizolub, où il s’était déjà illustré par sa rigueur managériale.

De nombreuses attentes

La SEEG, confrontée ces derniers jours à une série de blackouts et à une dégradation de la qualité du service dans Libreville et ses environs, reste l’un des dossiers brûlants de la République. Le maintien de Steeve Legnongo est donc perçu comme un signal de continuité, dans un moment où l’entreprise a besoin de réformes urgentes et d’une stratégie claire pour restaurer sa performance opérationnelle.

La nouvelle équipe devra rapidement répondre aux attentes des usagers exaspérés, mais aussi rassurer les autorités et les partenaires financiers sur la capacité de l’entreprise à mener à bien sa transformation à l’ère de la Ve République. Un défi d’envergure pour Steeve Legnongo, désormais pleinement aux commandes.