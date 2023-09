Retour des Panthères : les joueurs et le staff humiliés par les autorités gabonaises

Après leur grosse douche froide prise hier soir à Nouakchott face à la Mauritanie, les Panthères du Gabon ont regagné ce dimanche la capitale gabonaise. Un retour qui s’est fait sans tambours ni trompettes au point où le staff et les joueurs ont quitté l’aéroport de Libreville en taxi et autres moyens de locomotion à leur propre charge.

Lire aussi >>> Le Gabon froidement éliminé de la course à la CAN 2023 par la Mauritanie

Les nouvelles autorités gabonaises ne badinent pas avec l’échec Eliminées samedi soir sur e score de 2 buts à 1 par les Mourabitounes de Mauritanie, les Panthères du Gabon ont regagné Libreville ce dimanche. Selon plusieurs sources, la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) a préféré ne pas leur dérouler le tapis rouge après leur cuisante défaite et élimination.

Le sélectionneur national empruntant un taxi depuis l’aérogare de Libreville

Sur des vidéos publiées par des badauds présents à l’aéroport de Libreville, on peut y voir le sélectionneur Patrice Neveu accoster un taxi aux couleurs bleues de la ville d’Owendo pour regagner son domicile. Pour leur retour, la Fegafoot aurait oublié de leur faire parvenir leur traditionnel bus qui permettaient aux joueurs et au staff de regagner avec honneur leurs habitations.

Un désamour témoin de la colère des plus hautes autorités quant à cet échec essuyé dans un groupe I des éliminatoires de la CAN 2023 qui était largement à sa portée. Ce retour sans fanfare pourrait signer une nouvelle ère pour la sélection nationale de football dont plusieurs cadres sont visiblement au bout du rouleau. En plus des choix hasardeux de Patrice Neveu. Une défaite peu honorable qui mérite d’être analysée dans le fond comme sur la forme.