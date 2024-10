Le lancement du projet « Un Gabonais, un taxi » par Taxi Gab+ devait symboliser une nouvelle ère pour le transport urbain à Libreville. Pourtant, les incidents survenus ce jeudi 10 octobre, à peine 24 heures après la mise en circulation des premiers véhicules, ont rapidement terni l’image de cette initiative. Deux événements distincts, l’un impliquant un accident potentiellement mortel et l’autre une panne sèche, ont suscité moqueries et critiques, soulevant des doutes sur la gestion du projet.

Le premier incident a failli coûter la vie à deux motocyclistes roulant sans protection sur le boulevard Omar Bongo, après une collision avec l’un des taxis neufs. Ce qui rend cet accident encore plus problématique, c’est que le chauffeur impliqué n’était même pas le propriétaire légal du véhicule. Selon un communiqué de Taxi Gab+, « le taxi accidenté avait été prêté à un citoyen sans permis de conduire par son grand frère, propriétaire du véhicule ».

Une autre vue du véhicule accidenté au boulevard triomphal

Cette révélation a choqué et fait rire, illustrant un manque flagrant de contrôle et de sérieux dans la gestion des véhicules mis à disposition. Comment un projet qui se veut structuré et professionnel peut-il laisser un taxi être conduit par une personne non autorisée, au risque de mettre en danger des vies humaines ?

Le deuxième incident, moins dramatique mais tout aussi embarrassant, a vu un taxi en panne sèche être poussé par des passants. Une vidéo de la scène, largement partagée sur les réseaux sociaux, a rapidement tourné en dérision la fiabilité des nouveaux véhicules. Bien que Taxi Gab+ ait minimisé l’incident en affirmant que la panne avait été rapidement résolue, cela n’a pas empêché les critiques de fuser. Comment un taxi fraîchement mis en service peut-il tomber en panne d’essence dès le lendemain de sa mise en circulation ?

Le second véhicule en panne sèche

Face à cette avalanche de critiques, la société Taxi Gab+ a tenté de se défendre, rappelant que « le projet demeure sérieux » et que les taxis ont suivi toutes les étapes réglementaires avant leur mise en circulation. Pourtant, les incidents du 10 octobre laissent penser qu’il y a encore beaucoup à faire pour garantir une gestion rigoureuse des véhicules et éviter de nouveaux couacs. Entre un accident causé par un conducteur non autorisé et une panne sèche ridicule, ce lancement chaotique écorne l’image d’un projet qui se voulait novateur et prometteur pour les Gabonais.