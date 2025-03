Présidentielle 2025 : la validation des bulletins de vote des candidats en lice prévue ce samedi

À l’approche de l’élection présidentielle du 12 avril, les préparatifs entrent dans une phase décisive avec la validation des bulletins de vote des candidats officiellement retenus. Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité de ce vendredi, cette étape cruciale aura lieu ce samedi 22 mars entre 10h00 et 15h00, au siège du ministère situé au 119 rue Jean Baptiste Ndendé (ex avenue de Cointet) à Libreville.

« Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité convie les candidats retenus pour cette échéance au siège dudit Ministère (…) en vue de procéder à la validation du Bon à Tirer (BAT) de leur bulletin de vote. Aucun bulletin de vote ne pourra être édité sans cette validation », précise le communiqué officiel délivré cet après-midi. Les candidats ne pouvant être présents ont la possibilité de se faire représenter par un mandataire dûment habilité. Deux recalés réhabilités par la Cour Constitutionnelle Si cette validation concerne les candidats déjà retenus, la Cour Constitutionnelle de la Transition a rendu depuis ce début d'après-midi, son verdict sur les 13 recours déposés par les 19 candidats initialement recalés par la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum (CNOCER). Selon nos informations, deux candidats ont été réhabilités et pourront ainsi voir leurs bulletins de vote à valider ce samedi. Il s'agit d'Alain Simplice Boungoueré et Chaning Zenaba Gninga. En revanche, les recours de Jean Remy Yama et Marlène Essola Efoutame auraient été définitivement rejetés par la haute juridiction. Il y aurait ainsi au moins 6 candidats en lice. Une liste définitive imminente Avec cette réintégration de dernière minute, la liste finale des candidats à la présidentielle devrait être officiellement arrêtée d'ici peu. L'enjeu est désormais de garantir un processus fluide pour l'impression des bulletins et leur mise à disposition dans les délais. Alors que la campagne électorale s'annonce intense, ces rebondissements témoignent de l'importance du cadre juridique et institutionnel dans cette élection où transparence et crédibilité restent des préoccupations majeures.