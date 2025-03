Présidentielle 2025 : 17 gendarmes pour encadrer la bataille médiatique des 8 candidats

À trois semaines du scrutin présidentiel du 12 avril, la Haute autorité de la communication (HAC) vient de renforcer les garde-fous pour garantir un traitement équitable des 8 candidats dans les médias publics. L’institution a annoncé samedi, via un communiqué lu sur Gabon Télévisions, la mise en place d’une commission spéciale composée de 17 membres. Laquelle sera en charge notamment d’organiser la grande émission de débat électoral.

Alors que la campagne électorale s’ouvrira officiellement le 29 mars pour s’achever le 11 avril à minuit, la HAC entend superviser étroitement l’accès des candidats aux médias d’État tels que Gabon Télévisions, Radio Gabon ou encore l’Agence gabonaise de presse. Objectif affiché : assurer une stricte égalité de traitement entre les protagonistes de cette élection majeure.

17 gendarmes des médias

Conformément au décret N° 00203/PR/MCEN du 7 août 2018, cette commission devra garantir un partage équitable du temps de parole et un équilibre dans la couverture médiatique. Une étape cruciale pour renforcer la confiance des électeurs dans un contexte où les enjeux politiques sont particulièrement scrutés.

La commission se compose de 17 personnalités issues de divers horizons : membres de la HAC, représentants du Ministère de la Communication, ainsi que journalistes des médias publics et privés. Sous la présidence de M. Ngoyo Moussavou, président de la HAC, l’équipe sera épaulée par deux vice-présidents et plusieurs rapporteurs, dont des professionnels de Radio Gabon, Gabon Télévisions, Africa N°1 et d’organes privés tels que L’Union, Echos du Nord et La Loupe.

Missions

Cette instance est chargée de veiller à la régularité de la couverture médiatique, en s’assurant que chaque candidat bénéficie d’un accès équilibré aux antennes. Elle aura également pour mission de traiter les éventuelles réclamations et de prévenir tout déséquilibre dans le traitement des informations relatives à la campagne.

Voici la composition de cette commission :

Président : M. Ngoyo Moussavou, Président de la HAC

Vice-Président 1 : M. Jules Potier Loembe

Vice-Président 2 : M. Olivier Emane

Rapporteur général : Anicet Serge Abessolo Mba, représentant du ministère de la Communication

Rapporteurs et membres issus des médias publics :

Mme Marie Noëlle Ada Meyo ép. Mba Obame (Rapporteur 1)

M. Mbadinga Ndzambi (Rapporteur 2)

Mme Nina Kelia Mougnepa (Radio Gabon)

M. Gabin Atiga (Gabon Télévisions)

M. Ludwig Ernesto Raganizo Lasseny (Agence Gabonaise de Presse)

M. Théophile Ndong Edda (Africa N°1)

Membres issus des médias privés :

M. Olivier Ndembi (L’Union)

M. Désiré Ename (Echos du Nord)

M. Alphonse Ongouo (La Loupe)

Mme Jessica Ondjoua Lekogo ép. Mba (TV+)

Autres membres :

M. Max Alain Barbera

M. Pierre Désiré Mvélé Mvélé