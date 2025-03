Présidentielle 2025 : Ils seront finalement 8 sur la ligne de départ après le repêchage de la Cour !

Au terme d’un processus de validation marqué par les recours de 13 candidats recalés, la Cour constitutionnelle a tranché ce vendredi. Ils seront finalement huit candidats à se disputer les suffrages des Gabonais lors de la présidentielle prévue le 12 avril 2025. Un nombre doublé par rapport à la première sélection de la Commission nationale d’organisation et de coordination des élections et du référendum (CNOCER), qui n’avait retenu initialement que quatre candidatures.

Parmi les premiers admis figuraient notamment deux figures bien connues de la scène politique gabonaise : le général Brice Clotaire Oligui Nguema, actuel président de la transition, et Alain Claude Bilie-By-Nzé, ancien Premier ministre sous Ali Bongo jusqu’à sa chute. Deux candidatures au profil très différent, mais qui cristallisent déjà une grande partie de l’attention médiatique.

Mais la donne a changé ce vendredi, après la décision tant attendue de la Cour constitutionnelle, saisie par treize recours déposés par des 13 des 19 candidats recalés. L’institution a finalement validé quatre nouvelles candidatures, portant le total à huit. Les 4 candidatures repêchées sont celles de :

Thierry Yvon Michel N’goma

Alain Simplice Boungoueres

Axel Stophène Ibinga ibinga

Chaning Zenaba Gninga

Une ouverture du jeu politique saluée par certains comme une garantie de pluralisme, même si plusieurs candidatures ont été définitivement écartées. Cependant, la décision des 9 juges n’a pas été favorable à Jean Rémy Yama et Michel Ongoundou Loundah, considérés comme des challengers sérieux de cette élection. Le syndicaliste et homme politique, engagé de longue date, voit sa candidature jugée irrecevable, tout comme celles de 11 autres dont Marlène Fabienne Essola Efoutame, Marion Nadia N’negue Mintsa, Boris Ibela et Guy Steve Toure Retondah.

Pour ces derniers, l’heure est désormais à la réflexion stratégique, certains envisageant déjà d’apporter leur soutien à l’un des candidats retenus. Avec ce nouveau tableau électoral, la campagne s’annonce plus dynamique et ouverte qu’on ne l’imaginait il y a encore quelques jours. Reste à voir si ce regain de compétition électorale se traduira par une mobilisation plus forte des électeurs dans un scrutin décisif pour l’avenir politique du Gabon.

Voici la liste complète des candidats :

👉 Alain Claude Bilie-By-Nze (indépendant)

👉 Alain Simplice Boungoueres (Mouvement des citoyens gabonais)

👉 Joseph Lapensée Essingone (indépendant)

👉 Chaning Zenaba Gninga (indépendant)

👉 Axel Stophène Ibinga Ibinga (indépendant)

👉 Stéphane Germain Iloko Boussengui (indépendant)

👉 Thierry Yvon Michel N’goma (indépendant)

👉 Brice Clotaire Oligui Nguema (indépendant)