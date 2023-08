Présidentielle 2023 : Paulette Missambo au plus près des populations du Grand Libreville

Les quartiers Glass dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville, Avea et Nzeng Ayong dans le 6e arrondissement ont marqué ce dimanche 13 août, la suite de la caravane de proximité dans le Grand Libreville initiée par la candidate à la présidentielle gabonaise, Paulette Missambo, présidente de l’Union nationale (UN, opposition).

Lire aussi >>> Présidentielle 2023 : Paulette Missambo lance sa caravane de proximité dans le Grand Libreville

Cette caravane lancée au lendemain du démarrage de la campagne présidentielle vise à faire connaître le projet de société de la candidate de l’UN : ""Restaurer la République pour rendre aux Gabonais sa dignité et sa fierté". La « dignité » parce que nombreux sont les Gabonais qui n’arrivent pas à se soigner correctement, les jeunes au chômage, l’environnement professionnel demeure un véritable problème, des infrastructures manquent à l’appel... a laissé entendre la candidate Paulette Missambo

Des populations massées pour écouter la candidate

Un programme de redressement du Gabon et de sa dignité qu’elle entend matérialiser une fois élue le 26 août 2023. Au quartier Glass, connu comme étant le fief du Parti démocratique gabonais (PDG), Paulette Missambo a tout de même eu droit à un accueil chaleureux comme partout où elle est passée à Avéa et Nzeng Ayong. Elle a profité de cette occasion présenter les têtes de liste de l’Union nationale et les personnes qui l’accompagnent.

Une banderole de campagne de Paulette Missambo

Du côté du 6e arrondissement les femmes sont venues nombreuses soutenir leur sœur, leur mère, leur fille candidate à l’élection présidentielle. Sur la situation actuelle du pays, Paulette Missambo n’a pas existé à énumérer les problèmes contre lesquels elle compte s’atteler. « Aujourd’hui, les gabonais sont malheureux, le chômage a augmenté, plusieurs jeunes sont déscolarisés. Le Gabon connaît aujourd’hui le phénomène des enfants de la rue », a déploré la candidate qui une fois présidente, promet la restauration du Gabon.