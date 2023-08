Présidentielle 2023 : les cadres du PDG donnent les dernières consignes dans le Moyen-Ogooué

La victoire de leur champion est dans tous les esprits. Les cadres du Parti démocratique gabonais (PDG) à Lambaréné se sont réunis ce week-end pour donner des consignes avant le début de la campagne des élections générales prévues avant la fin de ce mois.

Ce week-end, les cadres du PDG de la ville de Lambaréné dans la province du oyen-Ogooué, s’étaient retrouvés avec les militants de base pour se donner des consignes à quelques jours de l’ouverture officielle de la campagne des élections couplées (présidentielle, locales et législatives).

C’est le secrétaire national en charge de l’animation politique dans la province du Moyen-Ogooué (SN3), Roger Ekomi Ndong, qui a réuni tout le gotha politique de la province pour partager les instructions données par le président de leur parti politique Ali Bongo Ondimba.

"Le distingué camarade président qui est notre candidat principal, a donné des instructions relayées par le secrétaire général du Parti démocratique gabonais (PDG). Et ce sont ces instructions que je transmets en ce qui concerne la cohésion, l’unité des responsables politiques et des organes de bases", a expliqué Roger Ekomi Ndong

Il s’est agi également au cours de cette rencontre avec les structures de bases du PDG dans le Moyen-Ogooué, d’échanger sur l’organisation de la campagne et les stratégies qui ont été mises en place par le Parti démocratique gabonais pour faire gagner leur candidat.

Sur les questions d’ego, le président du Parti démocratique gabonais ne veut pas en entendre parler. Les consignes sont claires. "Généralement, nous donnons des conseils parce que le président de notre parti qui est le chef suprême, ne veut pas entendre parler d’une politique de clan à l’intérieur du Parti", a conseillé le SN3 Roger Ekomi Ndong.

"On a un seul parti, c’est le Parti démocratique gabonais. il y a pas un parti de x ou un parti sous parti y. Et le chef, c’est Ali Bongo Ondimba qui est distingué camarade président », a-t-il ajouté. Les élections du 26 août prochain au Gabon sont particulières. C’est la première fois que le pays va organiser l’élection présidentielle simultanément avec les élections législatives et locales. La campagne s’ouvre le 11 août prochain à minuit.