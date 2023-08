Présidentielle 2023 : la PG41 gifle Ali Bongo et appelle à voter pour Albert Ondo Ossa

Nouveau revers pour Ali Bongo face à son désormais grand rival Albert Ondo Ossa. La plateforme PG41 pourtant proche de son camp, a annoncé ce mardi devoir soutenir le candidat consensuel de l’opposition Albert Ondo Ossa. Un soutien qui confirme l’unité de l’opposition dans cette course présidentielle électrique et affaibli d’avantage Ali Bongo.

La PG41 de Louis Gaston Mayila a annoncé ce mardi lors d’un point de presse à Libreville son ralliement au candidat d’Alternance 2023. Les deux plateformes de l’opposition pourtant à couteaux tirés depuis de longs mois, fument ainsi le calumet de la paix autour du désormais candidat consensuel de toute l’opposition gabonaise.

L’intégralité de cette déclaration de ralliement

« La plateforme des partis et groupements des de partis de l’opposition gabonaise PG41 constate avec satisfaction les avancées annoncées par Alternance 2023 et la société civile pour aboutir à une candidature consensuelle. C’est un pas essentiel que nous tenons à saluer, connaissant les difficultés en la matière » , s’est félicité le porte parole de la PG41 au cours de sa déclaration.

Et le porte-parole d’ajouter : « La PG41 à l’écoute du peuple gabonais, ne serait se situer en marge de ce mouvement historique et se joint avec enthousiasme à cet élan politique dans le soutien à apporter à ce candidat consensuel ». Avant de recommander à ses sympathisants le boycott des législatives comme l’a appelé Alternance 2023 pour privilégier la présidentielle en raison de l’instauration du bulletin unique présidentielle/législative.

Et de conclure au nom du président de la plateforme Louis Gaston Mayila que : « La PG41 appelle tous les militants et l’ensemble des forces vives de la nation à voter massivement pour le candidat consensuel de l’opposition, j’ai cité le Pr Albert Ondo Ossa ». Une unité de l’opposition qui ne fait pas les affaires d’Ali Bongo dont la campagne est plus que jamais éclipsée depuis la désignation vendredi d’Albert Ondo Ossa comme porte-étendard de l’opposition.