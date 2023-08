Présidentielle 2023 : Albert Ondo Ossa, le brillant adversaire que n’attendait pas Ali Bongo

C’est de nouveau historique depuis ce vendredi soir, l’opposition gabonaise comme en 2016 est parvenue à se trouver un candidat consensuel pour la présidentielle du 26 août. Le choix s’est porté sur Pr Albert Ondo Ossa, un opposant de poigne bardé de diplômes qui se veut la réponse au piège électoral posé par le pouvoir sortant d’Ali Bongo autour du jumelage controversée de la présidentielle avec les législatives sur fond de ticket unique. Un duel Albert Ondo Ossa vs Ali Bongo qui promet d’être épique.

L’opposition gabonaise réunie autour de la plateforme Alternance 2023 est enfin parvenue hier après 48h de négociations et de conciliabules à faire taire leurs egos pour privilégier l’intérêt supérieur de la Nation. Une perspective que redoutait le camp Ali Bongo, accusé d’avoir piégé le scrutin présidentiel en le lien à la dernière minute aux législatives avec la bénédiction de la Cour constitutionnelle.

Une analyse de la situation du pays faite mardi par Albert Ondo Ossa

Des « manigances » qui appelaient selon l’opposition une réponse adéquate. Celle de ne pas se perdre dans la conquête de l’Assemblée nationale en désignant des candidats tels que Alexandre Barro Chambrier ou Paulette Missambo et leurs grands parts respectifs. Mais celui de désigner un indépendant, un homme neuf, un technocrate rompu à la tache pour défendre les couleurs de l’alternance au sommet de l’état, confisquée depuis 60 ans par la famille Bongo et le Parti démocratique gabonais.

Albert Ondo Ossa qui s’est dit « l’homme du moment » pour contrecarrer les desseins du pouvoir sortant d’Ali Bongo, est un candidat très au-dessus d’Ali Bongo sur plusieurs tableaux. Un adversaire auquel ne s’attendaient Ali Bongo et ses compagnons de route dans cette course à un 3e mandat qui s’annonce plus que périlleuse. Rappelons qu’en 2016, la même entente avait fait vaciller le pouvoir avec un Jean Ping, parfait inconnu avant le scrutin présidentiel, mais qui avait talonné de moins de 5 000 voix Ali Bongo.

Bien que ces résultats avaient été très contestés, ils ont tout de même démontré le désamour du peuple gabonais à Ali Bongo. Car le président sortant Ali Bongo avait perdu le scrutin présidentiel dans 6 des 9 provinces du pays. Le tout face à un Jean Ping qui n’avait aucun encrage politique national. Une déculottée nationale donc. Autant dire que le cauchemar électoral du camp Ali Bongo a bien débuté ce 18 août et devrait se poursuivre encore pendant plusieurs jours jusqu’au dénouement final du 26 août.