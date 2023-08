Candidat consensuel de l’opposition : intégralité de la déclaration de la plateforme Alternance 2023

Comme annoncé le mercredi 16 août dernier, la Plateforme Alternance 2023 et ses candidats à l’élection présidentielle se sont réunis à partir du jeudi 17 août 2023. Après une suspension des échanges autour de 22 heures, les travaux se sont poursuivis ce vendredi 18 août 2023 pour la désignation du candidat consensuel.

Etaient présents tout au long des discussions :

Alexandre Barro Chambrier, Président du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité ;

Thérence Gnembou Moutsona, Président du Parti du Réveil Citoyen ;

Mike Jocktane, indépendant ;

Paulette Missambo, Présidente de l’Union nationale ;

Raymond Ndong Sima, indépendant ;

Albert Ondo Ossa, indépendant ;

Chers compatriotes,

Vu la forte demande du Peuple gabonais, qui appelle à la désignation d’un candidat consensuel face aux manigances du pouvoir en place pour demeurer illégitimement à la tête de nos institutions ;

Vu le caractère impérieux pour les candidats de notre Plateforme de rester fédérés autour de l’idéal d’alternance et de changement en 2023 ;

Vu la détermination observée chez chaque candidat de dépasser ses ambitions personnelles ou celles de sa famille politique en plaçant l’intérêt supérieur de la Nation au-dessus de tout ;

Au regard de tout ce qui précède et après d’âpres, mais fructueuses négociations et rencontres tenues dans la transparence, le respect mutuel et la confiance, tels que consignés dans notre « Pacte d’engagement et de confiance », la Plateforme Alternance 2023 est heureuse d’annoncer solennellement aux patriotes Gabonais de tous bords qu’elle a porté son choix, en concertation avec tous ses candidats à l’élection du Président de la République, sur M. Albert Ondo Ossa.

Aussi la Plateforme Alternance 2023 invite-t-elle tous les partisans du changement à voter massivement et prioritairement à l’élection du Président de la République pour monsieur M. Albert Ondo Ossa en vue de notre prise de pouvoir effective.

Chers compatriotes,

En ces moments historiques pour notre pays, n’oublions pas que notre unité sans faille autour de notre candidat consensuel et notre nombre demeureront notre force avant, pendant et après l’élection présidentielle du 26 août 2023.

Pour l’Histoire, la dignité et l’honneur du Peuple gabonais.

Fait à Libreville, le 18 août 2023

Pour la Plate-forme Alternance 2023

Le Président

François Ndong Obiang

Ont approuvé, les candidats :

• Alexandre Barro Chambrier

• Thérence Gnembou Moutsona

• Mike Jocktane

• Paulette Missambo

• Raymond Ndong Sima

• Albert Ondo Ossa