Pour sauver la SEEG et ses emplois, le CTRI l’exonère du prix du gasoil industriel

La situation financière de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) préoccupe au plus haut point les autorités de la transition. Ce mardi, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a décidé de l’exonérer du prix du gasoil industriel. Un coup de pouce qui devrait permettre à l’entreprise publique de préserver les emplois de nombreux Gabonais.

Bonne nouvelle pour la SEEG en proie à des difficultés financières. Le CTRI a décidé hier de l’exonération de l’entreprise publique d’énergie du prix du gasoil industriel. L’entreprise publique devrait ainsi payer le précieux liquide noir sous le régime du prix ex-dépôt, correspondant au prix de cession aux marketeurs. Le communiqué du CTRI y relatif C’est « Soucieux d’assurer la continuité d’exploitation de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), fleuron de l’industrie nationale et afin de préserver l’emploi des Gabonais au sein de cette entreprise » que cette décision a été prise par le président de la transition, a rappelé le porte-parole du CTRI, le lieutenant-colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi. En clair, la SEEG, qui payait son gasoil au tarif au litre de 1 080 FCFA, va désormais l’acheter comme les particuliers à hauteur de 595 FCFA, soit une baisse conséquente de 44,9%. Une baisse des coûts de production qui devrait faire du bien à la bonne santé de l’entreprise d’État renationalisée en 2018. Cette générosité des autorités devrait aussi avoir des répercussions sur les prix de l’énergie facturée aux ménages.