Pascaline Bongo serait l’ombre qui se cache derrière le coup d’Etat des militaires au Gabon

C’est la bombe qu’a lâché jeudi soir le principal opposant du régime déchu au Gabon, Pr Albert Ondo Ossa. Invité du journal de TV5Monde, le candidat consensuel d’Alternance 2023 arrivé en tête de la présidentielle du 26 août, a clairement indiqué que c’est la sœur ainée d’Ali Bongo, Pascaline Mferri Bongo, qui tirerait les ficelles derrière le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Le coup d’Rtat du 30 août ne serait donc qu’une « révolution de palais » du camp Bongo. Une querelle de famille donc !

Albert Ondo Ossa n’a pas été particulièrement tendre avec les nouvelles autorités militaires qui ont renversé Ali Bongo après que celui-ci venait de se faire désigner nuitamment vainqueur de la présidentielle gabonaise avec plus de 64% des voix. Invité du journal d’hier soir de TV5Monde, l’opposant gabonais a clairement levé le voile sur le coup de force des militaires qui ne serait qu’une des dernières manœuvres du camp Bongo pour demeurer aux affaires.

EXCLUSIF / Coup d'Etat au #Gabon : "Un Bongo a remplacé un Bongo" déclare le candidat de l'opposition Albert Ondo Ossa sur TV5 Monde. pic.twitter.com/oTFFjVsBfs — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) August 31, 2023

L’intégralité du passage de l’opposant sur TV5Monde

Interrogé sur qui avait la légitimité à diriger le Gabon, Albert Ondo Ossa a signalé d’entrée : « Ce n’est pas un coup d’Etat, c’est une révolution de palais ». Il l’a justifié par les liens familiaux existant entre le nouvel homme du Gabon et le président déchu : « Oligui Nguema est le cousin d’Ali Bongo », a-t-il martelé. Avant de rappeler que sa campagne portait sur « 60 ans des Bongo c’est trop ». En réaction, « Les Bongo ont trouvé qu’il fallait mettre de côté Ali Bongo et poursuivre le système Bongo-PDG. Et ils ont mis Oligui en avant ».

Avant de lâcher la bombe : « Derrière Oligui Nguema, y a pas à chercher : c’est Pascaline Bongo qui est là. C’est tout ! ». Pour lui, le général Brice Clotaire Oligui Nguema ne serait qu’un sous-fifre au service du camp Bongo qui a préféré désactiver Ali Bongo pour ne pas perdre les commandes du pays. Des accusations toujours pas démenties ce vendredi par les deux principaux concernés.

Rappelons qu’Albert Ondo Ossa et l’opposition attendent que se poursuivre le décompte de la présidentielle le désignant comme vainqueur de ce scrutin face à Ali Bongo. Une posture à laquelle est jusque-là restée sourde les militaires du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) qui a annoncé l’annulation pure et simple des résultats tronqués annoncés à mercredi à 4h du matin par le Centre gabonais des élections (CGE), lui également dissout par les poustchistes.