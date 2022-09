Législatives partielles d’octobre au Gabon : 11 candidats et 4 partis sur la ligne de départ !

C’est ce qui ressort de la plénière tenue ce mardi au siège du Centre gabonais des élections (CGE) à Libreville. Pour les 3 sièges en lice dans la Nyanga (Tchibanga), la Ngounié (département de l’Ogoulou) et l’Ogooué-Ivindo (département de la Zadié), le CGE a validé au total 11 candidatures des 4 principales formations politiques ainsi que des indépendants.

Il s’agit de :

Siège de député du département de l’Ogoulou à Mimongo (4 candidats) :

Charles Sadié et son suppléant Joseph Matimba du Parti démocratique gabonais (PDG),

Andréa Ghislaine Mbigou et sa suppléante Jeanne Mogoa du Parti social démocrate (PSD),

Senturel Ngoma Madoungou et de son suppléant Désiré Moubeye du Rassemblement héritage et modernité (RHM)

Alain Bruno Bisselo et son suppléant Massande Nzokou (candidat indépendant).

Siège de député du premier arrondissement de la commune de Tchibanga (5 candidats) :

Jean Charles Yembit Yembit et de son suppléant du PDG,

Marie France Manomba Boulingui et de son suppléant Edouard Bibadi Moussavou du parti Les démocrates (LD),

Marie Stéphanie Mouity et son suppléant Etienne Délicat (candidats indépendants),

Aristide Mamfoumbi et son suppléant André Paul Kombila Kombila (candidats indépendants),

Crépin Thérance Moulingui et sa suppléante Estelle Tatiana Yvette Dikambi-Nziengui (candidats indépendants).

Siège de député du premier siège du département de la Zadié à Mékambo (2 candidats) :

Franck Ulrich Bokamba-Ndombi Atabi et son suppléant Youmamalongo du PDG,

Dibadibadi et sa suppléante Lydie Claire Ibouba du PSD.