Nigeria : Des hauts gradés privés de visas envoient le Canada « au diable » !

Le conseiller à la sécurité nationale du Nigeria, Mallam Nuhu Ribadu, a vivement critiqué le gouvernement canadien pour avoir refusé des visas au chef d’état-major de la défense, Christopher Musa, et à d’autres hauts responsables militaires. Ces derniers devaient assister à un événement honorant les anciens combattants au Canada, mais seule une partie de la délégation a obtenu ses visas, suscitant une réaction ferme des autorités nigérianes.

S’exprimant jeudi lors de la conférence inaugurale de l’Association des anciens de l’Institut national d’études de sécurité (AANISS) à Abuja, Ribadu a dénoncé une décision irrespectueuse et regrettable. « Ils peuvent aller au diable. Même si c’est douloureux et irrespectueux, nous sommes pacifiques et forts », a-t-il déclaré, appelant à renforcer l’indépendance du Nigeria. De son côté, Christopher Musa a vu cet incident comme un rappel de la nécessité pour le pays de ne plus être pris à la légère sur la scène internationale : « C’est très décevant, mais c’est un rappel clair que le Nigeria doit se tenir debout, rester fort et ne plus être sous-estimé. »

L’incident soulève des interrogations sur la position du Canada à l’égard des responsables militaires nigérians et sur l’état des relations diplomatiques entre les deux pays. Bien que les raisons précises du refus de visas restent floues, cette affaire met en lumière les obstacles bureaucratiques et politiques auxquels sont confrontés les dirigeants nigérians lors de leurs engagements internationaux.