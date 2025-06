« J’ai rêvé de ce moment toute ma vie » – Bryan Meyo, nouveau visage des Panthères et déjà buteur !

À seulement 19 ans, Bryan Meyo a inscrit son nom dans l’histoire de la sélection gabonaise en marquant pour sa première cape, ce lundi 9 juin, face à la Guinée-Bissau (2–0). L’attaquant de l’Olympique Lyonnais (OL, Ligue 1 française), néo-international aux qualités déjà prometteuses, a confié à Info241 sa fierté, ses ambitions et ses émotions. Rencontre avec un joueur qui veut marquer l’avenir des Panthères.

Info241 : Bryan, première sélection, premier but… que ressentez-vous ?

Bryan Meyo : C’est une émotion très forte. J’ai rêvé de ce moment toute ma vie. Porter les couleurs du Gabon, marquer pour mon pays… c’est quelque chose d’unique. Quand le ballon est entré, j’ai eu un flash de tous les sacrifices. C’est un souvenir que je garderai à vie. Et ce but, je l’ai dédié à une personne très spéciale pour moi : mon oncle Tonton Poutchi. Il m’a toujours encouragé, il croyait en moi depuis le début. Ce but, c’est pour lui. Qu’il repose en paix.

Vous avez joué avec l’équipe de France U16. Qu’est-ce qui vous a motivé à choisir finalement le Gabon ?

C’est vrai que j’ai porté le maillot des Bleuets en U16, et c’était une belle expérience. Mais au fond de moi, j’ai toujours su que mon cœur battait plus pour le Gabon. J’ai la double nationalité, mais une seule âme de footballeur : celle d’un fils du pays, celle d’une Panthère.

Le joueur célébrant avec ses pairs le 2e but gabonais de la rencontre

C’est au Gabon que j’ai tapé mes premiers ballons, même si je cours derrière un ballon depuis que j’ai appris à marcher. C’est là que vit la majorité de ma famille. Mon cœur y est. Depuis la CAN 2012, je suis fan inconditionnel d’Aubameyang. Aujourd’hui, je ne veux pas juste être un joueur de passage : je veux écrire ma propre histoire avec le maillot national.

Vous avez marqué quelques minutes après votre entrée. C’était prévu ?

(Rires) On ne prévoit jamais ce genre de choses, mais je suis entré avec l’envie de faire la différence. Le coach m’a dit : “Sois toi-même, joue ton jeu.” Sur l’action du but, j’ai juste laissé parler mon instinct. Un petit pont, une feinte, une frappe… et le ballon est au fond !

Comment s’est passée votre intégration dans le groupe ?

Très bien, vraiment. Les cadres comme Kanga Guelor, Mario Lemina, André Poko ou encore Jim Allevinah ont été incroyables. Ils m’ont tout de suite mis à l’aise, parlé, encouragé. Ils savent ce que c’est que d’arriver en sélection pour la première fois. Ils m’ont donné confiance.

Que vous a dit le sélectionneur Thierry Mouyouma après le match ?

Il m’a félicité. Il m’a dit que j’avais mérité ce but et que je devais continuer à travailler. Il m’avait donné une consigne simple : jouer libéré. J’ai essayé de l’appliquer et je suis content que ça ait payé.

Quels sont vos objectifs avec les Panthères ?

Continuer à progresser, à apprendre. À chaque regroupement, je veux montrer que je peux être utile à l’équipe. Et à long terme, aider le Gabon à retrouver les grandes compétitions : la CAN, et pourquoi pas la Coupe du monde 2026. Ce groupe a du talent. J’y crois.

Et en club, à Lyon ?

Je termine deux belles saisons chez les U19, avec 20 buts. Mon objectif est clair : intégrer pleinement le groupe professionnel la saison prochaine. Je suis très motivé pour la suite. Ce but en sélection, c’est un déclic pour moi. Je veux confirmer et franchir un autre cap.

Un message pour votre famille et vos soutiens ?

Avant tout, je veux dire merci à ma maman, Amanda M. C’est elle qui a cru en moi depuis le début. Elle a tout sacrifié pour que je puisse jouer, voyager, rêver. Ma famille, mes proches, mes amis, mes formateurs au Gabon, les coachs à Valence, à Lyon, les supporters… ils ont toujours été là. Ce que je vis aujourd’hui, c’est aussi grâce à eux. Et je leur promets que ce n’est que le début.

Un dernier mot pour les supporters gabonais ?

Merci pour l’amour, la force, les messages. Ce but, je vous le dédie aussi. Je suis un enfant Panthères qui a bien grandi et je vais tout donner pour rendre fiers mon pays et toutes les personnes qui ont toujours cru en moi. Je vous réserve le meilleur et j’espère vous faire aimer encore plus notre sélection nationale. À très bientôt !

Propos recueillis par MNRE Huram-Abi