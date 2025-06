Loi sur les partis et découpage électoral : Ndong Obiang et Immongault face aux députés

Les ministres François Ndong Obiang et Hermann Immongault ont été auditionnés ce jeudi par les députés de l’Assemblée nationale. Objectif : défendre deux projets de loi clés issus du Dialogue national inclusif et actés lors du dernier conseil des ministres, l’un sur les partis politiques, l’autre sur la nouvelle répartition des sièges parlementaires. Une étape cruciale vers une Ve République plus représentative et exigeante.

Premier chantier : mettre de l’ordre dans la jungle du multipartisme à la gabonaise. Le projet porté par Ndong Obiang entend baliser sévèrement la création, le financement et le fonctionnement des partis politiques. Fini, les coquilles vides sans ancrage ni programme. Du moins sur le papier. Objectif affiché : restaurer la crédibilité d’un système politique trop longtemps gangrené par la prolifération de formations aussi éphémères qu’opportunistes. Le message est clair : place aux formations sérieuses ou retour à la case silence. Une autre vue de la séance d’hier Deuxième sujet, et pas des moindres : la nouvelle répartition des sièges au Parlement. Hermann Immongault, lui, a sorti sa calculette électorale pour justifier la hausse du nombre de députés (145 contre 143) et celle, bien plus spectaculaire, des sénateurs (70 contre 52). Bonus symbolique : les Gabonais de l’étranger auront désormais leur mot à dire dans l’hémicycle. Une avancée que certains saluent comme une modernisation, quand d’autres y voient un alourdissement institutionnel sous parfum électoraliste. Face aux élus, les deux ministres ont tenté de donner le ton : celui d’une démocratie plus rigoureuse, plus équilibrée, plus exigeante. Mais sous les discours lissés, une interrogation persiste : jusqu’où ira vraiment la transformation ? Les textes sont soumis aux amendements, certes. Reste à voir si les parlementaires joueront le jeu du fond, ou s’en tiendront à une redistribution des cartes bien contrôlée. Car une chose est sûre : ce jeudi, il ne s’agissait pas seulement de réformer. Il s’agissait de convaincre que le changement est à portée de main, sans pour autant bousculer trop d’habitudes. Un exercice d’équilibriste dans lequel le pouvoir entend bien garder la main, quitte à redessiner les règles… en s’assurant d’en rester le maître du jeu.