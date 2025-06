Un ado gabonais renvoyé en prison pour la 3e fois pour un cambriolage en bande organisée

Déjà connu des services pénitentiaires de la capitale économique gabonaise, le jeune B.P.B., âgé de 16 ans au moment des faits, a été condamné ce mardi 10 juin à 18 mois de réclusion criminelle, dont trois avec sursis, par la session criminelle pour mineurs de Port-Gentil. Il était poursuivi pour vol avec usage d’une arme apparente, en bande organisée. Il s’agit de sa troisième condamnation.

Les faits remontent au 29 novembre 2023 vers 2h du matin. Cette nuit-là, un certain Abdoul était la cible d’un cambriolage. Assis sur son lit, son paisible sommeil est brusquement interrompu par un violent bruit en provenance de la porte centrale. Face à lui, une demoiselle du quartier qu’il connaissait parfaitement le supplie de la laisser prendre une douche, au regard des nombreuses coupures d’eau que connaît la commune de Port-Gentil.

Une ruse pour piéger la victime

Sachant que son domicile manquait du précieux liquide, Abdoul la met dehors. C’était sans compter sur la détermination de la jeune dame, qui revient à la charge, prétextant avoir fait tomber son trousseau de clés. Agacé, Thiam Abdoul ouvre et se retrouve face à cinq jeunes hommes accompagnés de la jeune K.D. Armés de machettes, couteaux et autres armes blanches, les assaillants prennent d’assaut le domicile de ce frère d’Afrique de l’Ouest.

Une autre vue de l’audience de ce mardi à la prison centrale de Port-Gentil

Emportant avec eux plusieurs biens matériels : deux téléphones portables digitaux, des réchauds à gaz, deux autres téléphones « Allô Allô », un porte-monnaie contenant la somme de 250 000 FCFA, une montre, un fer à repasser, une machette, un lot de savonnettes, un chargeur universel, et bien d’autres effets.

Une plainte rapidement déposée

Au terme de ce braquage, la victime décide d’introduire une plainte auprès des services de la police judiciaire de la capitale économique, ce qui conduit aussitôt à l’ouverture d’une enquête. Une action qui permet aux OPJ de mettre la main sur la copine de la victime, la nommée K.D., ainsi que sur un de ses acolytes présents au moment des faits. Sans relâche, les enquêteurs parviennent finalement à mettre la main sur B.P.B.

Auditionné dans le cadre des enquêtes préliminaires, ce Gabonais âgé de 16 ans au moment des faits indique aux agents qu’il avait été intercepté au niveau du quartier Aux Champs, dans le 2ᵉ arrondissement de Port-Gentil, par une connaissance vers 2 h du matin. C’est à cet instant qu’un certain A.F. et la jeune K.D. les croisent et leur demandent de les accompagner faire un casse chez Thiam Abdoul, un sujet sénégalais que la jeune dame connaissait parfaitement, car elle entretenait des rapports sexuels avec ce dernier moyennant quelques petits présents.

Des violences physiques avérées

Brutalisant leur victime, qui saignait abondamment après avoir reçu plusieurs coups afin qu’elle donne de l’argent, les bourreaux de ce commerçant sénégalais parviennent à prendre la poudre d’escampette. Déférés au parquet de la République, les prévenus maintiennent leurs déclarations. B.P.B. est inculpé de vol avec usage d’une arme apparente en bande organisée.

Le mardi 10 juin, en session criminelle pour enfants, ce dernier est condamné à dix-huit mois de réclusion criminelle, dont trois assortis du sursis. Il sera libre le 15 septembre prochain, quelques mois après la sortie de la jeune K.D., elle aussi en détention mais jugée plus tôt.

Un parcours marqué par la délinquance

Ce qu’il faut retenir dans cette affaire, c’est que le jeune B.P.B. est un ex-chef de quartier du milieu carcéral de la cité pétrolière. Ancien consommateur de stupéfiants depuis son jeune âge, il avait bénéficié d’une liberté d’office quatre mois après sa première détention à l’âge de 14 ou 15 ans.

Malheureusement, le phénomène de la délinquance juvénile a eu raison de lui, au point de le faire retourner à nouveau en prison, où il a passé dix-huit mois pour coups et blessures volontaires. Vol simple, coups et blessures volontaires, vol avec une arme apparente et en bande organisée : autant de chefs d’inculpation récents qui ont fait de lui un jeune voyou.