Masque Fang vendu en France : la justice française valide la vente à son richissime acquéreur

Le masque Fang du Gabon, objet de controverses entre un brocanteur et un couple de retraités français, reste au cœur de l’actualité alors que le tribunal d’Alès (France) a rendu sa décision ce mardi 19 décembre. Malgré les protestations du couple Fournier, à l’origine de la plainte, le tribunal n’a pas annulé la vente, laissant le brocanteur en possession des 4,2 millions d’euros (plus de 2,76 milliards FCFA) issus d’enchères à Montpellier.

L’affaire remonte à septembre 2021 lorsque le couple Fournier a vendu le masque à un brocanteur pour 150 € (près de 100 000 FCFA), ignorant apparemment la valeur exceptionnelle de l’objet. Le brocanteur, ayant ensuite expertisé le masque, l’a revendu aux enchères pour une somme astronomique de 4,2 millions d’euros à Montpellier.

Le tribunal français d’Alès où a eu lieu le procès

Les Fournier ont porté plainte, alléguant que le brocanteur avait exploité leur ignorance de la valeur réelle du masque. Cependant, le tribunal d’Alès a jugé que la « légèreté blâmable » du couple était un élément déterminant, et la vente n’a pas été annulée.

Bien que cette décision soit actuellement en faveur du brocanteur, elle reste sujette à appel de la part des Fournier. Dans le même temps, l’État du Gabon a entamé une procédure pénale visant à récupérer le masque, considéré comme une relique de l’Afrique coloniale.

Le masque Fang a une signification mystique, ayant servi d’arme de justice au sein de la société Ngil. Ramené en France par le grand-père des Fournier, ancien gouverneur du Gabon colonial, l’objet est devenu rare et précieux. Le collectif Gabon Occitanie et l’État du Gabon plaident pour que le masque soit restitué à Libreville, soulignant son importance historique et culturelle.

Pour l’instant, le masque repose dans la propriété de son dernier acheteur, dont l’identité demeure inconnue. L’affaire pourrait connaître de nouveaux rebondissements avec l’appel annoncé des Fournier et la procédure pénale en cours du Gabon.