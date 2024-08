Martyrs du 31 août 2016 : Une messe de requiem pour les victimes prévue ce samedi, 8 ans après

Alors que le Gabon continue de tourner la page sur l’ère Bongo, la mémoire des nombreuses victimes du régime déchu demeure vivace. Parmi ces événements tragiques, l’attaque du quartier général de l’opposant Jean Ping, survenue dans la nuit du 30 au 31 août 2016 au plus fort de la crise post-électorale liée à la réélection controversée d’Ali Bongo, reste gravée dans les esprits. Cette attaque avait causé de nombreux morts et blessés, plongeant le pays dans une profonde détresse.

En hommage à ces victimes, une messe de requiem sera célébrée à Libreville. Selon un communiqué de la Coalition pour la Nouvelle République (CNR) de Jean Ping, parvenu à la rédaction d’Info241, "à l’occasion de la commémoration de la « Journée des Martyrs », une messe de requiem sera dite le samedi 31 août 2024, à 15h30, à l’église Saint-André, située aux 3 quartiers". Cette journée des Martyrs en est cette année à sa 8e commémoration.

Le communiqué invite "les membres des partis politiques, des associations à caractère politique et des mouvements associatifs affiliés ou se réclamant de la CNR, à prendre part à cet office religieux". Une invitation à la mémoire collective et à l’unité pour honorer ceux qui ont perdu la vie dans la lutte pour un Gabon plus juste.