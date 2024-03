​​​​​​​Au Gabon, le terme "placement" résonne comme un sombre rappel des dangers qui guettent la jeunesse du pays. En 2019, « l’affaire Waly » a mis en lumière une pratique insidieuse où des enfants sont exploités pour satisfaire les désirs d’individus influents. Depuis lors, le phénomène du "placement" a suscité une profonde inquiétude, révélant les lacunes du système de protection de l’enfance et posant des questions cruciales sur la responsabilité de la société et de l’État dans la lutte contre ce fléau. Dans cette tribune, Nelly Ngabima - opposante gabonaise très active sur les réseaux sociaux - nous plonge dans les mécanismes du "placement", explore ses ramifications sociales et morales, et examine les actions nécessaires pour protéger la jeunesse gabonaise contre cette forme odieuse d’exploitation.

Dans les tréfonds des préoccupations gabonaises, se tapit un fléau social insidieux : le "placement" des enfants, une forme de proxénétisme de mineurs. Révélée au grand jour par « l’affaire Waly » en 2019, cette pratique criminelle soulève des questions cruciales quant à la sécurité et au bien-être des jeunes au Gabon. Explorer les rouages des "placements", ses répercussions sociales et morales, ainsi que le rôle de la société et de l’État dans la lutte contre ce phénomène alarmant devient essentiel.

Les mécanismes du "Placement"

Le "placement" implique une manipulation perverse où des enfants, souvent âgés entre 13 et 16 ans, sont exploités pour satisfaire les désirs d’individus riches et influents. Les méthodes de recrutement varient, allant des invitations innocentes à des événements sociaux aux stratégies plus organisées à travers les établissements scolaires. « L’affaire Waly » a révélé comment une jeune fille a été attirée chez un homme d’affaires sous prétexte d’une fête d’anniversaire. De nos jours, les jeunes filles et des jeunes garçons sont souvent recrutées dès les débuts du collège par leurs camarades plus âgées pour être présentées à des hommes riches, créant ainsi un réseau insidieux de manipulation et d’exploitation.

Les ramifications sociales et morales

Le « placement » expose les enfants à des dangers graves, tant sur le plan physique que psychologique. Les conséquences à long terme de ces traumatismes sont alarmantes, allant de la propagation de maladies sexuellement transmissibles à des troubles mentaux profonds. Cette pratique alimente un cercle vicieux où les victimes d’hier deviennent les bourreaux de demain, perpétuant ainsi un cycle de violence et d’exploitation. Ces actes révèlent les failles de la société gabonaise, où la pauvreté, le chômage, l’absence de loisirs sains et la perte de repères moraux contribuent à la vulnérabilité des enfants.

La responsabilité de la Société et de l’État :

La lutte contre le « placement » exige une action concertée de la part de la société et de l’État. Il est impératif de restaurer les valeurs morales et sociales perdues, ainsi que d’adopter des mesures législatives plus strictes pour punir les coupables et protéger les victimes. Les médias sociaux et les influenceurs doivent être régulés pour empêcher la glorification de modes de vie destructeurs. De plus, investir dans l’éducation et l’emploi des jeunes est essentiel pour offrir des alternatives positives au « placement » et à d’autres formes d’exploitation.

« Il est impératif de lutter contre les placements »

La lutte contre le « placement » est un impératif moral et social pour le Gabon. En protégeant la jeunesse et en lui offrant des perspectives dignes et sûres, le pays peut aspirer à un avenir où chaque enfant est respecté et encouragé à réaliser son plein potentiel.

En prenant des mesures énergiques pour combattre ce fléau et ses conséquences dévastatrices, le Gabon peut construire une société plus juste et équitable pour les générations futures.

Nelly Ngabima - opposante gabonaise très active sur les réseaux sociaux