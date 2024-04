Martin Rompavet et Hilarion Nguema honorés à leur tour par le président de la transition du Gabon

Dans les coulisses du pouvoir au Gabon, une mélodie résonne, celle de la reconnaissance envers les grands noms de la musique gabonaise. Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, après Pepé Nzé en début de mois, a offert ce mardi des présents à deux grandes figures emblématiques de la scène musicale nationale : Martin Rompavet et Hilarion Nguema. Un symbole de reconnaissance et d’appréciation de leur contribution exceptionnelle à l’art et à la culture du Gabon.

Ces deux géants de la musique, porteurs d’une culture riche et vibrante, ont été honorés ce 23 avril par le chef de l’État, qui leur a remis les clés de deux véhicules flambant neufs. Un geste qui résonne comme une symphonie de gratitude envers leur contribution exceptionnelle à l’identité musicale gabonaise. Martin Rompavet, avec sa voix envoûtante et ses mélodies enchanteresses, a su captiver les cœurs et les esprits à travers ses décennies de carrière. Une vue du véhicule offert aux chanteurs De même, Hilarion Nguema, une légende vivante de la musique, a su transmettre son talent et sa passion à travers les frontières, propulsant ainsi le son du Gabon vers de nouveaux horizons. Ces artistes, véritables ambassadeurs de la culture gabonaise, ont contribué à élever la renommée du Vert-Jaune-Bleu bien au-delà des rivages nationaux. Leur dévouement à l’art musical a été salué par le président de la Transition, qui reconnaît ainsi leur héritage musical et leur influence durable sur la scène artistique du pays. Dans une note empreinte de gratitude, Martin Rompavet exprime sa reconnaissance sur les réseaux sociaux : « À la fin de mon périple terrestre, j’ai vu la gloire de l’Éternel. Ce matin, mon grand Hilarion et moi avons été reçus par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui nous a remis deux véhicules (...). Ce jour, nous avons quitté le piétonnat. Gloire à l’Éternel. Foi, patience et persévérance sont des valeurs qui ne sont pas données à tout le monde ». Cette reconnaissance présidentielle résonne comme un hymne à la créativité et à l’excellence artistique, célébrant le riche patrimoine musical du Gabon et honorant ceux qui l’ont façonné avec passion et dévouement.