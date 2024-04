Femme active #13 avec Oldy Nzamba Makanga, leader associatif

« Femme active » #13, l’émission qui met en lumière chaque semaine une femme au haut potentiel et à la personnalité inspirante. Notre invitée est Oldy Nzamba épouse Makanga, secrétaire freelance et responsable de la structure Madi-Shop & Services. Présidente fondatrice de l’Association "Sourire d’un Enfant" depuis 2020, une association qui vient en aide aux personnes souffrant de la drépanocytose et est basée à Port-Gentil.

