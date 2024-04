Dialogue national : les rapports de la commission économie validé, deux propositions rejetées

Le Dialogue national inclusif du Gabon est entré en mode restreint depuis ce mardi pour la validation des rapports des 3 commissions et de leurs 4 sous-commissions respectives. Hier, c’est la commission économie qui a inauguré cette troisième étape. À l’issue de cette plénière restreinte, le rapport de leurs travaux en commission a été validé. Seul bémol, le bureau du Dialogue a rejeté 2 propositions des commissaires relatives à la communication selon l’AGP.

Lors de la toute première plénière restreinte d’hier, divers points ont été examinés, parmi lesquels figuraient notamment les questions relatives aux communicateurs, aux infrastructures, aux missions de la Haute autorité de la Communication (HAC) et bien d’autres encore. Ces sujets ont été abordés dans une perspective de transformation nationale.

L’arrivée des commissaires à la plénière

C’est en ces termes que s’est exprimé le rapporteur de la sous-commission équipement, infrastructure et travaux publics, Cédric Mbeng Mezui, soulignant l’importance des échanges pour l’avenir du pays. Il a également annoncé la publication prochaine des conclusions des travaux, laissant entrevoir les résultats concrets de cette démarche inclusive.

Pourtant, des sources confidentielles révèlent que sur l’ensemble des propositions formulées par cette commission, seules deux, relatives à la communication, ont été rejetées par le bureau du Dialogue national inclusif. Cela met en lumière la complexité des enjeux traités et l’importance des discussions pour parvenir à des consensus.

La commission économie, qui a réuni pas moins de 11 341 contributions, était subdivisée en quatre sous-commissions, couvrant des domaines cruciaux tels que l’économie et les finances, l’équipement, les infrastructures, les travaux publics, l’emploi, ainsi que l’agriculture et l’environnement. Cette diversité thématique témoigne de la volonté d’aborder les défis économiques dans leur globalité et de proposer des solutions holistiques pour le développement du pays.

Au-delà des chiffres, cette étape marque un pas significatif vers la consolidation d’un dialogue inclusif et constructif, nécessaire pour orienter les politiques économiques et sociales du pays vers un avenir plus prometteur. Les résultats de ces délibérations promettent d’apporter des orientations tangibles pour l’édification d’une économie plus robuste et d’une société plus équitable au Gabon.