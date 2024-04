Classes pléthoriques au Gabon : l’émouvant appel à l’action d’un enseignant au président de la transition

Alors que se tiennent depuis ce 2 avril le Dialogue national inclusif pour rebâtir le Gabon, un enseignant en appelle également à des assises sur l’éducation au Gabon et ses conditions d’apprentissage déplorables. Dans une vidéo poignante rendue public mercredi, Davin Linel Moro, enseignant de sciences économiques au lycée Jean-Hilaire Aubame Eyeghe de Libreville, a lancé un appel vibrant au président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema, pour attirer l’attention sur les conditions alarmantes dans lesquelles les enseignants et les élèves évoluent au sein des établissements publics du pays.

Au cœur de son témoignage, M. Moro met en lumière une réalité inquiétante : des salles de classe surchargées, des normes éducatives non respectées et des infrastructures délabrées. Dans une classe de seconde censée accueillir une vingtaine d’élèves, on en compte 87 présents, mettant en péril la qualité même de l’éducation dispensée.

La côte d’alerte

M. Moro exprime avec force son désarroi et son appel à l’action : « Nous ne pouvons pas avoir l’excellence dans ce genre de conditions ». Il souligne également l’impact dévastateur de ces conditions sur les enseignants, affirmant : « Des professeurs Bac plus 3, Bac plus 5, d’autres parfois Bac plus 7... se sentent maltraités ». Ces paroles résonnent comme un cri du cœur, témoignant de l’urgence d’une intervention présidentielle pour transformer radicalement le paysage éducatif du Gabon.

L’appel de l’enseignant au président

Cette situation critique souligne l’urgence d’une intervention gouvernementale pour garantir un environnement d’apprentissage propice à l’épanouissement des élèves et au développement de leur potentiel.M. Moro exhorte le président à agir sans délai en lançant une commission de réflexion sur l’éducation nationale, avec pour objectif premier le recrutement massif de plus de 15 000 enseignants. Cette mesure cruciale permettrait de réduire les effectifs par classe, conforme aux normes internationales, et d’améliorer ainsi la qualité de l’enseignement dispensé.

Des solutions urgentes

L’enseignant souligne également l’urgence de construire une centaine de collèges et de lycées pour répondre aux besoins croissants de la population estudiantine. En effet, la pénurie d’infrastructures éducatives compromet l’accès à l’éducation pour de nombreux jeunes Gabonais, condamnés à voir leurs aspirations académiques brisées faute de places disponibles.

Outre ces défis majeurs, M. Moro dénonce le manque criant d’installations sanitaires dans les établissements scolaires, comme en témoigne l’absence d’eau courante au lycée Jean-Hilaire Aubame Eyeghe depuis plus d’un an. Cette situation alarmante expose non seulement les élèves, mais aussi les enseignants, à des risques sanitaires graves, compromettant leur bien-être et leur sécurité au quotidien.

Des assises de l’Education

En appelant à des assises dédiées à l’éducation nationale, M. Moro réclame une réforme en profondeur du système éducatif gabonais. Il propose la création d’instituts supérieurs de technologie dans chaque province, afin de désengorger les universités et de garantir un accès équitable à l’enseignement supérieur à travers tout le pays. Cette proposition ambitieuse témoigne de la volonté de l’enseignant de construire un avenir meilleur pour la jeunesse gabonaise, en lui offrant les outils nécessaires pour s’épanouir et contribuer pleinement au développement socio-économique du pays.

L’appel poignant de Davin Linel Moro met en lumière les défis criants auxquels sont confrontés les établissements publics du Gabon en matière d’éducation. Face à cette réalité alarmante, il est impératif que les autorités gabonaises prennent des mesures urgentes pour améliorer les conditions d’apprentissage et garantir un avenir prometteur à la jeunesse du pays.