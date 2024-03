Libreville : Deux syndicalistes gabonais libérés 48h après avoir été kidnappés par des inconnus

Le soulagement a envahi la communauté syndicale gabonaise alors que deux figures éminentes, Alain Mouangouadi et Thierry Nkoulou, vice-président de Dynamique Unitaire (DU) et conseiller du président respectivement, ont été retrouvées ce dimanche à Libreville après avoir été portées disparues depuis vendredi en fin de journée. Les deux hommes ont réapparu ce dimanche aux alentours de 10h45, mettant fin à une période d’angoisse et d’incertitude. Ils auraient été enlevés par des inconnus proches de l’actuel président de la transition.

Lire aussi >>> Un leader syndical gabonais introuvable après une audience avec le gouvernement de la transition L’un des deux syndicalistes kidnappés Alain Mouangouadi, joint au téléphone par notre confrère GabonActu, a rapporté qu’ils avaient été libérés, bien qu’il soit encore dans l’ignorance de l’identité de leurs ravisseurs. Les détails révélés par Mouangouadi révèlent un enlèvement troublant, mais fort heureusement sans violence physique. Enlevés par des « fans » d’Oligui Nguema Selon ses dires, dès leur enlèvement, ils ont été rapidement encagoulés et conduits dans une résidence privée. Bien que privés de liberté, ils n’ont pas subi de sévices corporels. Les ravisseurs semblaient accuser Mouangouadi d’entraver les actions du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguéma. Le motif de cet enlèvement semble être lié à des désaccords politiques et syndicaux. Lors de leur détention hors de tout cadre légal, les ravisseurs auraient exprimé leur mécontentement face aux actions perçues comme hostiles à l’égard du président de la transition. Mouangouadi a rapporté que ses ravisseurs justifiaient leur acte en déclarant qu’ils travaillaient grâce à ce dernier et ne toléraient pas d’entraves à leurs actions. Près de 48h de détention arbitraire Malgré les circonstances difficiles, Mouangouadi a témoigné d’un geste de compassion de la part de ses ravisseurs, qui lui ont apporté des fruits sur sa demande. Cependant, la confusion régnait quant à la localisation de leur lieu de détention et celle de leur collègue, Thierry Nkoulou. L’énigme persistait quant à leur sort jusqu’à ce qu’ils soient retrouvés dimanche matin, mettant fin à une période de tension et de mobilisation au sein de Dynamique Unitaire. Leur disparition avait suscité une inquiétude généralisée parmi leurs camarades et leurs proches, et une mobilisation rapide avait été organisée pour exiger leur libération. Méthodes de répression Ce retour sain et sauf des deux syndicalistes est un soulagement pour la communauté syndicale gabonaise. Cependant, cet incident souligne les tensions politiques et sociales qui persistent dans le pays, ainsi que les défis auxquels sont confrontés les militants syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions. Un enlèvement qui n’est pas sans rappeler les méthodes de répression de l’ancien régime Bongo que disent pourtant combattre les autorités de la transition.