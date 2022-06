Les maires du Gabon réunis en assemblée générale dès ce jeudi à Franceville

L’Association des maires Gabon (AMG) tiendra sa troisième assemblée générale dans la capitale du Haiut-Ogooué dès ce jeudi. Du 16 au 19 juin 2022, les édiles du Gabon débattront à l’hôtel de ville de Franceville de « La gestion des ordures ménagères et des encombrants : Leur impact sur le plan socio-économique et environnemental », thème de ces assises. Une rencontre présidée par la mairesse de Libreville, Christine Mba Ndutume Mihindou.

Des membres du gouvernement, des experts et des élus locaux invités feront le déplacement de Franceville pour des communications spéciales. Cette assemblée de 3 jours vise plus globalement à enrichir et à redessiner les politiques environnementales idoines en termes de salubrité, de solutions pour réduire les effets pervers de la concentration démographique des villes et toutes les questions liées au bien-être des populations.

Ce rendez-vous de Franceville se tient après celui de Lambaréné (Moyen-Ogooué) de mars 2016. Cette dernière assemblée générale des maires gabonais avaient eu pour thème « Les municipalités gabonaises face au défi de la décentralisation : 1996-2016 ». Un conclave qu’avait présidé là encore, la mairesse de Libreville devenue depuis Première ministre du Gabon Rose Christiane Ossouka Raponda.