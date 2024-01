Les leaders religieux gabonais alertent contre les dérives commises par les forces de sécurité

Hier à Libreville, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu les vœux de Nouvel An des responsables et membres des Confessions religieuses du Gabon. Cette rencontre a été l’occasion pour les leaders religieux de partager leurs perspectives pour l’année à venir et d’exprimer leurs préoccupations sur certaines problématiques nationales.

L'archevêque métropolitain de Libreville, Mgr Jean-Patrick Iba-Ba, a pris la parole au cours de cette cérémonie officielle au nom de l'ensemble des leaders religieux du pays. Il a souligné l'importance de démarrer la nouvelle année en mettant l'accent sur la réconciliation et l'unité nationale. Selon lui, ces objectifs peuvent être atteints à travers un Dialogue national transparent et souverain. Pour Mgr Jean-Patrick Iba-Ba, le Dialogue national représente « un moment favorable pour que notre pays se réconcilie avec son histoire et sa destinée ». Il a insisté sur la nécessité d'aborder ce processus de manière transparente, garantissant ainsi sa souveraineté. Le leader religieux considère que ce dialogue peut être un levier crucial pour que le Gabon renoue avec ses valeurs fondamentales et restaure ses institutions. Par ailleurs, Mgr Jean-Patrick Iba-Ba a salué les actions entreprises par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), mettant en avant l'importance accordée au bien-être des Gabonais dans les politiques de développement du pays. Cependant, il a attiré l'attention du président de la transition sur certaines dérives des Forces de défense et de sécurité (FDS) nationales. Le chef de l'État a répondu aux préoccupations exprimées par les Confessions religieuses en soulignant que le Dialogue national serait transparent et souverain. Il a également affirmé que le CTRI ne tolérerait aucune dérive des FDS, soulignant la fin de l'impunité. Cette rencontre a ainsi renforcé le dialogue entre le pouvoir politique et les leaders religieux, mettant en lumière l'importance de la collaboration pour assurer la stabilité et le développement du Gabon. Les appels à la réconciliation et au Dialogue national résonnent comme des voix unies pour construire un avenir commun.