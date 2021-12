Le Rassemblement pour le Gabon a enfin un président après 4 ans de transition

Réunis en congrès national ordinaire les 10 et 11 décembre à Libreville, les militants du Rassemblement pour le Gabon (RPG, opposition) se sont enfin choisis un nouveau président après la retraite politique de son fondateur Paul Mba Abessole. Les congressistes ont ainsi élu par acclamation Laurent Angue Mezui, dernier président intérimaire de la tétravalence de transition qui a débuté au lendemain du 7e congrès ordinaire de 2017. Le nouveau patron de parti a obtenu un mandat de 4 ans.

Laurent Angue Mezui est le nouveau maitre à bord du RPG. L’ancien maire du 3e arrondissement de la capitale gabonaise a été élu par ses pairs au terme du 8e congrès convoqué les 10 et 11 décembre. Son challenger Jean Nesthor Nguema Mebane a finalement jeté l’éponge permettant ainsi au candidat unique de ce scrutin d’être porté à la tête du parti par acclamation.

« Nous étions en période transitoire et nous venons de boucler cette élection. Je voudrais véritablement rassurer les uns et les autres que le RPG est en pleine renaissance. Et cette renaissance ne se fera pas sans tous les militants et tous les Gabonais », a promis le nouveau président du RPG au terme de ce congrès refondateur consécutif à 4 années de présidence tournante interne d’un an.

Le parti dont la constance politique n’a jamais été au rendez-vous, est redevenu un parti d’opposition après l’échec cuisant de son président fondateur, Paul Mba Abessole, à la dernière présidentielle d’août 2016. D’abord dans l’opposition puis soutien d’Omar Bongo et d’Ali Bongo notamment en 2009, le RPG a perdu des plumes de son virevoltage politique incessant. De parti de premier plan, il n’est plus que l’ombre de lui-même.

Une reconstruction qu’entend entamer Laurent Angue Mezui qui n’a pas manqué de fustiger l’incompétence du gouvernement actuel d’Ali Bongo. Ancrant de facto son action dans l’opposition. D’où son appel aux "forces de l’opposition afin d’aborder main dans la main les échéances électorales à venir" dont la future présidentielle de 2023. Un Rubicon infranchissable pour l’opposition gabonaise car le parti au pouvoir remporte toujours systématiquement les élections qu’il organise depuis 1968.