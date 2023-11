Le CTRI étend l’obligation de levée de couleurs à toutes les administrations publiques

Plus d’un mois seulement après l’instauration du retour de l’hymne nationale et du drapeau au primaire et du secondaire, les autorités de transition viennent d’étendre la même mesure à toute l’administration publique. C’est l’annonce faite par le Comité de transition pour la restauration des institution (CTRI) ce mardi 14 novembre, visant à renforcer le dévouement aux valeurs républicaines.

Lire aussi >>> Les élèves gabonais astreints à la levée du drapeau et au chant de l’hymne nationale par le CTRI C’est vraisemblablement un des problèmes qui gangrène l’administration gabonaise en général, les retards au poste, rendant ainsi les performances des uns et des autres agents déplorables aux yeux des populations. C’est fort de ce constat que l’armée ayant renversé le régime bancale d’Ali Bongo le 30 août dernier, a décidé de redresser cette attitude antipatriotique qui a des conséquences énormes sur le bon fonctionnement de l’administration publique. 🔴 Communiqué N°027 du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions - 𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐞́𝐫𝐞́𝐦𝐨𝐧𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐞𝐯𝐞́𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐮𝐥𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐚̀ 𝐭𝐨𝐮𝐭𝐞𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬.#Gabon24 pic.twitter.com/RaLl2Nd8VM — Gabon24 (@tvgabon24) November 15, 2023 Le communiqué n°27 du CTRI Ainsi, le CTRI a annoncé hier, de nouvelles mesures afin de valoriser davantage le drapeau gabonais et de permettre l’implication de tous gabonais au respect des couleurs et de l’hymne nationale. « Le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema (..) a décidé ce jour, de l’extension de la cérémonie de levée des couleurs à toutes les administrations publiques », à précisé mardi soir le porte-parole du CTRI, le lieutenant-colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi. Pour le CTRI, cette mesure de levée des couleurs dans les administrations rentre dans le cadre de la consolidation de l’unité nationale et se déroulera sur l’ensemble du territoire national entre 7h30 et 8h30 tous les lundis. Elle sera bien évidemment suivie par le chant de l’hymne nationale la Concorde. Par contre, la levée du drapeau s’effectuera tous les vendredis en fin de journée de travail. Attachant du prix à cette présente note, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, invite tous les agents de l’administration publique à participer à ces cérémonies. Il faut dire qu’au Gabon le jour du drapeau est célébré chaque 9 août, aussi appelé Journée nationale du drapeau gabonais. Cette date commémore l’adoption de la loi n°56/60 portant modification de l’emblème national par l’Assemblée nationale.