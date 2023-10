Les élèves gabonais astreints à la levée du drapeau et au chant de l’hymne nationale par le CTRI

Les élèves du primaire et du secondaire du Gabon seront désormais astreints à la levée du drapeau national dans leur établissement et à y chanter l’hymne nationale du pays. C’est ce que vient d’annoncer ce mardi soir, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) citant une décision du président de la transition le général Brice Clotaire Oligui Nguema.

Portés disparus des établissements scolaires du Gabon depuis belle lurette, l’hymne nationale gabonais et le drapeau national vont faire leur grand retour. Ainsi en ont décidé ce 10 octobre, les nouvelles autorités militaires du pays en tête desquelles Brice Clotaire Oligui Nguema via un communiqué vidéo. Le communiqué du CTRI Selon celui-ci, lu par le porte-parole du CTRI Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, les élèves du primaire et du secondaire seront désormais tenus de chanter l’hymne nationale dans leur établissement tous les vendredis et pour chaque lundi, à assister à la levée des couleurs nationales. La mesure s’applique ainsi à « tous les élèves des établissements publics, confessionnels et privés laïcs ». Le CTRI a ajouté que « ces actes patriotes seront exécutés tous les lundis matins pour la levée des couleurs et les vendredis à la sortie des cours pour leur descente ». Et le porte-parole de conclure en rappelant que le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema « attache du prix au strict respect de la présente décision laquelle sera l’objet d’un controle régulier ».