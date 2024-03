Le CTRI dévoile la composition du bureau du Dialogue national inclusif du Gabon

C’est officiel depuis ce vendredi, le Comité pour la transition pour la restauration des institutions (CTRI) a rendu publique depuis Makokou (Ogooué-Ivindo, nord-est du Gabon) la liste de personnalités du bureau du Dialogue national inclusif. Citant un décret du président de la transition du 21 mars, le bureau se compose de 28 membres placés sous la houlette de l’archevêque de Libreville Mgr Jean-Patrick Iba-Ba.

Le bureau du Dialogue national inclusif qui se tiendra du 2 au 30 avril dans les villes d’Akanda et Libreville est enfin connu. Le CTRI a annoncé vendredi la composition des cadres religieux, politiques et de la société civile devant y figurer. Une liste nominative qui voit Abdu Razzaq Guy Kambogo être nommé vice-président représentant la communauté musulmane ou encore la présence remarquée de l’activiste Colette Rebouka, Jean Remy Yama et Jean Gaspard Ntoutoume Ayi en qualité de membres.

Voici la composition de la présidence du Dialogue national inclusif composé d’un président et de ses 7 vice-présidents :

Jean-Patrick Iba-Iba, archevêque métropolitain de Libreville, président.

Louis Sylvain Allogo Engo, président de l’Église évangélique du Gabon, premier vice-président.

Béni Ngoua Mbina, représentant des églises charismatiques et de Réveil, deuxième vice-président.

Abdu Razzaq Guy Kambogo, représentant de la foi musulmane, troisième vice-président.

Benga Bengone, représentante des Traditionnalistes, quatrième vice-présidente.

Brigitte Onkanowa, général de division et représentante du CTRI, cinquième vice-présidente.

Dariss Nyoundou Souza, représentant des jeunes, sixième vice-président.

Justine Judith Lekogo, représentante du Copil Citoyen, septième vice-présidente.

A ces personnnalités s’ajoutent 3 conseillers du président, un porte-parole et 6 rapporteurs ont été désignés pour assister et faciliter les travaux à venir. Il s’agit de :

Mgr Mathieu Madega Lebouakehan, évêque de Mouila, conseiller du président.

Mgr Séverin Nziengui Magandza, évêque de Makokou, conseiller adjoint 1.

Justine MIntsa, conseiller adjoint 2.

Mgr Jean-Bernard Asseko Mve, évêque et porte-parole du Dialogue national inclusif.

Murielle Minkoue, ministre de la Réforme des institutions, rapporteur général.

Jean Faustin Ndomba, Jean-François Obiang Beka, Ornelia Ndaot Zitombo, Dieudonné Pongui (représentant du CTRI) et Yves Sylvain Moussavou Boussougou (représentant le secrétariat général de la Présidence de la République) en tant que rapporteurs adjoints.

En plus de ces hauts cadres, 10 autres personnalités ont été nommées en tant que membres simples du bureau Dialogue national inclusif, représentant la diversité des opinions et des secteurs de la société gabonaise. Il s’agit de :