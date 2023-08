L’ex opposant Charles Mba a prêté serment à Ali Bongo pour être son haut-commissaire

Près d’un mois après sa nomination, l’ancien opposant d’Ali Bongo qui s’était exilé en France, Charles Mba Ekome, a enfin prêté serment pour devenir l’un des innombrables membres du haut-commissariat de la République. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu ce mercredi 2 août au palais présidentiel de Libreville où le nouveau haut-commissaire présidentiel a juré loyauté et fidélité à Ali Bongo aux cotés de deux autres commissaires promus : Estelle Ondo et Jonathan Ignoumba.

Nommés lors du conseil des ministres du 3 juillet dernier, Charles Mba, Estelle Ondo et Jonathan Ignoumba attendaient impatiemment d’entre,r dans leurs fonctions auprès d’Ali Bongo. C’est désormais chose faite hier puisque les trois heureux promus ont pu enfin s’acquitter de leur serment devant leur nouveau patron politique Ali Bongo et les autres membres de son haut-commissariat dit de la République.

Ali Bongo posant avec ses commissaires

« Je jure de remplir consciencieusement et scrupuleusement les devoirs de ma fonction, de me comporter en toutes circonstances avec dignité et de garder religieusement, même après la cessation de mes fonctions, la confidentialité des dossiers et des informations dont j’aurais eu connaissance dans l’exercice de celle-ci et d’agir toujours fidèlement et loyalement envers le Chef de l’Etat », ont répété en boucle, chacun à leur tour, les 3 nouveaux commissaires.

Il faut dire que le haut commissariat de la République est depuis sa création, devenu le repère de prises de guerre d’Ali Bongo. Il y loge ses anciens opposants ayant regagné son parti ou sa famille politique. C’est le cas de Charles Mba et de Jonathan Ignoumba qui ont quitté l’opposition pour marcher désormais derrière et selon les pas d’Ali Bongo qu’ils avaient pourtant vilipendé durant de longues années depuis 2016. Tout ça pour ça !