Indisciplinés notoires, Lemina, Aubameyang et son frère ont fait la bamboula toute la nuit

C’est l’information dont la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) se serait bien gardée de révéler. Alors que tout le monde s’inquiète pour ces joueurs car déjà privés des deux premiers matchs de la compétition, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina se la coule douce à Yaoundé. Au coté de l’intendant adjoint des Panthères, Willy Aubameyang, les deux joueurs ont quitté la tanière ce dimanche à 18h et ne seraient rentrés que ce lundi matin aux premières lueurs du jour. Un comportement de fêtards du dimanche qui serait à l’origine de leur renvoi dans leur éviction de la CAN Cameroun.

Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina sont définitivement des joueurs indisciplinés. Alors que des rumeurs faisaient état de leurs virées nocturnes à Dubaï (Emirats arabes unis) lors de leur mise au vert, ces informations avaient été battues en brèche par le staff technique et la Fegafoot. Sauf que hier, les deux comparses en ont remis une couche en ne participant aux entrainements. Mieux, ils ont été portés disparus à 18h et n'ont donné signe de vie que ce lundi à 5h. Selon plusieurs sources, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina auraient embarqué Willy Aubameyang dans cette énième virée. Pendant que le onze gabonais était à l'entrainement, les trois fêtards ont filé en douce de leur hôtel pour arpenter les rues huppées de Yaoundé en vue de s'amuser. Après leur bamboula, les trois hommes sont rentrés ivres aux aurores à leur hôtel et en charmante compagnie féminine. Non sans avoir pris à partie la sécurité de l'hôtel. Un nouveau cas d'indiscipline qui a guidé la décision de la Fegafoot de se séparer des deux joueurs et de les remettre à la disposition de leur club pour faire des « examens approfondis » suite à la découverte de lésions aux poumons laissées par la Covid-19 qu'ils auraient contracté lors d'une escapade similaire à Dubaï, la veille de leur embarquement le 6 janvier pour Yaoundé. Une sombre affaire qui ne va pas arranger le cas d'Aubameyang déjà sous le coup de sanctions disciplinaires à Arsenal.