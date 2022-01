CAN 2021 : Encore forfaits contre le Maroc, Aubameyang et Lemina renvoyés en Europe !

Encore une mauvaise nouvelle dans la tanière des Panthères du Gabon engagées à la 33e Coupe d’Afrique des nations de football. Après la contre-expertise demandée par la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) sur les cas du capitaine des Panthères Pierre-Emerick Aubameyang et du milieu de terrain Mario Lemina, les résultats sont tombés ce lundi. Ils confirment des lésions cardiaques suite au Covid-19 contractés plus tôt par les deux joueurs. Ils sont donc toujours déclarés inaptes pour la rencontre de ce mardi face aux Lions de l’Atlas du Maroc.

Le sort continue de s’acharner sur Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina testés positifs dès leur arrivée le 6 janvier à Yaoundé (Cameroun). Une situation qui les avaient mis hors-jeu pour le match d’ouverture du 10 janvier. Testés après ce match, ils avaient pourtant été déclarés négatifs à la Covid-19. Mais ce sera sans compter sur des examens complémentaires réalisés par la commission médicale de la CAF dont des IRM ont révélé des lésions cardiaques laissées par la Covid-19.

Une contre expertise de ces IRM avait été réclamée vendredi dernier par le Gabon via la Fegafoot. Les résultats qui ont été rendus ce lundi ont ainsi confirmé ceux précédemment obtenus par les deux joueurs. Confirmant ainsi leur forfait pour le 3e match contre le Maroc ce mardi soir. Des résultats qui ont également obligé ce lundi la Fegafoot à remettre les deux joueurs à la disposition de leur club respectif pour des « examens approfondis ».

Ce qui veut dire que la CAN Cameroun est terminée pour Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina qui n’auront disputé aucun des matchs de la phase de poules en raison de leur positivité à la Covid-19. Ce, alors que 5 joueurs des Panthères du Gabon ont de nouveau été testés positifs à la Covid-19 dont l’attaquant Denis Bouanga. 5 précieux joueurs qui ne défendront pas les couleurs du Gabon pour ce 3e et dernier match de ce premier tour de la compétition.

Pierre-Emerick Aubameyang devrait donc dans les prochaines heures regagner son club de la capitale anglaise, Arsenal, où il n’est plus en odeur de sainteté depuis plusieurs semaines avec notamment sa mise sur le banc et son retrait du brassard de capitaine de l’équipe de Premier League. Mario Lemina quant à lui rejoindra son club du sud de la France, l’OGC Nice où il est du reste très attendu.