Guy Christian Mavioga meurt du Covid-19 après avoir été hospitalisé à Libreville

Le monde politique gabonais et particulièrement celui de la majorité présidentielle est en deuil. Le secrétaire exécutif du Bloc démocratique Chrétien (BDC, majorité), Guy Christian Mavioga est mort ce samedi aux premières heures de la matinée à la polyclinique Chambrier de Libreville.

Le leader politique qui appelait de ses vœux à la « paix des braves » entre les acteurs politiques de tout bord, est décédé après une semaine d’hospitalisation des suites du Covid-19, précise une source familiale à la rédaction d’Info241. Une perte pour Ali Bongo dont il prévoyait le fusion-absorption de son parti avec le Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir depuis sa création en 1968).

Avant sa mort, Guy Christian Mavioga avait dirigé pendant 21 mois Pizolub, une société publique spécialisée dans la fabrication de fûts métalliques et bidons en plastiques, le conditionnement d’huiles de graissage et des lubrifiants automobiles et industriels.