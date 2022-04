Guerre en Ukraine : Joe Biden accuse Vladimir Poutine de “génocide” en Ukraine

Joe Biden a confirmé mardi accuser son homologue russe Vladimir Poutine de « génocide » en Ukraine, quelques heures après avoir utilisé ce mot pour la première fois afin de qualifier la situation dans le pays envahi par Moscou. Le président américain a prononcé ce mot lors d’un déplacement dans l’Iowa, tandis qu’il dénonçait les effets de l’invasion russe sur les prix du gaz et des denrées alimentaires.

“Le budget de votre famille, votre capacité à faire votre plein d’essence, rien de tout cela ne devrait dépendre du fait qu’un dictateur déclare la guerre et commet un génocide à l’autre bout du monde”, a-t-il dit. « Oui, j’ai appelé ça un génocide », a répondu le président américain à des journalistes. Jusque-là, l’administration américaine n’avait pas prononcé ce mot, employé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

« Il est de plus en plus clair que Poutine essaie simplement d’effacer l’idée même de pouvoir être un Ukrainien », a-t-il ajouté. La presse américaine dont le Washington Post voit là “une escalade significative de la rhétorique” du chef de l’État “et un changement notable qui survient alors que les responsables américains ont [jusqu’ici] évité d’utiliser ce terme”.