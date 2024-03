Guélor Kanga viré de la tanière des Panthères du Gabon pour une affaire de logement

Nouveau coup de tonnerre dans la tanière des Panthères du Gabon qui préparent actuellement leurs deux rencontres amicales en France. Le milieu de terrain international gabonais Guélor Kanga a été exclu des effectifs ce mardi. En cause, le joueur aurait tenté d’héberger ce lundi dans le même hôtel que celui des joueurs deux de ses proches. Une proximité rapidement sanctionnée par une réaction sévère de l’encadrement technique.

Guélor Kanga Kaku ne disputera pas les deux rencontres amicales du Gabon prévues les 22 et 25 mars en France. En cause, une décision prise lors d’une réunion d’urgence tenue ce mardi à Amiens, conséquence directe de ses agissements visant à loger ses proches dans l’hôtel du regroupement. Cette indiscipline a été rapidement corrigée par le coach Thierry Mouyouma et son staff.

Une sévérité necessaire

Selon un communiqué officiel, « il a été surpris par le responsable de la sécurité de l’équipe nationale entrain de loger son frère qui était accompagné de son épouse dans le même hôtel que les Panthères.Une proximité jugée incompatible par le staff qui veut marquer la rupture avec les vieilles habitudes ». Pour le staff technique « cet écart de comportement s’éloigne des exigences disciplinaires mises en place lors de sa prise de fonction, pour garantir la cohésion d’un groupe avec un traitement équitable ».

En conséquence, « afin de garantir un environnement sain, le staff technique a prié le joueur de rejoindre son club et ne pourra pas prendre part aux deux rencontres amicales prévues en France ». Cette mesure disciplinaire met tout de même à mal la tanière des Panthères avec l’indisponibilité année de derrière minute de Jim Allevinah. Autant dire que la tache sera rude ce vendredi et ce lundi pour les poulains de Thierry Mouyouma.

Des sanctions à répétition

Après les exclusions précédentes de Didier Ibrahim Ndong et Aaron Boupendza, cette nouvelle mise à l’écart d’un cadre important soulève des questions sur la discipline au sein de l’équipe. Cet événement survient à un moment crucial pour le Gabon, alors qu’il se prépare à affronter le Sénégal et le Congo lors de matchs amicaux prévus prochainement à Amiens, en France.

Cette exclusion perturbe la préparation de l’équipe à quelques jours seulement de ces rencontres importantes. Pour l’instant, les détails précis de l’incident restent flous, mais il est clair que cette situation constitue un défi supplémentaire pour l’équipe nationale, qui devra maintenant composer avec l’absence de Guélor Kanga sur le terrain.